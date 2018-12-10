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Posted 10 декабря 2018, 03:14

Published 10 декабря 2018, 03:14

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Двое мужчин исчезли в Приморском крае

10 декабря 2018, 03:14
В Приморском крае ведутся две масштабные поисковые операции. В крае не могут найти мужчин, исчезнувших в Тернейском и Лазовском районах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, один мужчина в прошлый понедельник, 3 декабря, отправился из Дальнегорска в село Усть-Соболевка на машине. Однако связь с ним потерялась – приморец просто пропал. Автомобиль исчезнувшего удалось отыскать в селе Амгу, однако самого жителя региона – нет.

По данным дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, с пятницы, 7 декабря, спасатели искали мужчину в Тернейском районе края. На прошедших выходных, 8 и 9 декабря, они осмотрели более четырёх километров вокруг места, где была найдена машина. Однако поиски оказались тщетны – человека не обнаружили.

Вторая операция раскинулась на территории реки Тауха в Лазовском районе. Там пропал 31-летний мужчина. В пятницу, 7 декабря, четыре спасателя на плавсредствах и со специальным снаряжением приступили к поискам. За два дня они обследованы оба берега устья реки Чёрная, побережье бухты Черноручье протяженностью 2 километра в северном направлении и около 3 километров в южном направлении. Пока человека так и не удалось найти.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на реке Богатая мужчина провалился под лёд и пропал.

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