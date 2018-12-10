Двое мужчин исчезли в Приморском крае

Posted 10 декабря 2018, 03:14
Published 10 декабря 2018, 03:14
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Так, один мужчина в прошлый понедельник, 3 декабря, отправился из Дальнегорска в село Усть-Соболевка на машине. Однако связь с ним потерялась – приморец просто пропал. Автомобиль исчезнувшего удалось отыскать в селе Амгу, однако самого жителя региона – нет.
По данным дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, с пятницы, 7 декабря, спасатели искали мужчину в Тернейском районе края. На прошедших выходных, 8 и 9 декабря, они осмотрели более четырёх километров вокруг места, где была найдена машина. Однако поиски оказались тщетны – человека не обнаружили.
Вторая операция раскинулась на территории реки Тауха в Лазовском районе. Там пропал 31-летний мужчина. В пятницу, 7 декабря, четыре спасателя на плавсредствах и со специальным снаряжением приступили к поискам. За два дня они обследованы оба берега устья реки Чёрная, побережье бухты Черноручье протяженностью 2 километра в северном направлении и около 3 километров в южном направлении. Пока человека так и не удалось найти.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на реке Богатая мужчина провалился под лёд и пропал.