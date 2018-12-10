Двое мужчин исчезли в Приморском крае

Вторая операция раскинулась на территории реки Тауха в Лазовском районе. Там пропал 31-летний мужчина. В пятницу, 7 декабря, четыре спасателя на плавсредствах и со специальным снаряжением приступили к поискам. За два дня они обследованы оба берега устья реки Чёрная, побережье бухты Черноручье протяженностью 2 километра в северном направлении и около 3 километров в южном направлении. Пока человека так и не удалось найти.