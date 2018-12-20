Юлия Толмачёва: дарить заботу несложно

Posted 20 декабря 2018, 00:11
Published 20 декабря 2018, 00:11
Modified 1 сентября 2022, 03:38
Updated 1 сентября 2022, 03:38
«В преддверии Нового года мы запустили акцию «Подари заботу», чтобы поздравить одиноких пожилых людей с волшебным праздником. Мы привыкли заботиться о детях, поздравлять их с Новым годом, дарить им новогоднее настроение и подарки. Но пожилые люди нуждаются в нашем внимании не меньше. Хочется, чтобы и они почувствовали человеческое тепло в канун Нового года и Рождества», – рассказала Юлия Толмачёва.
До 15 декабря был объявлен сбор подарков. Участие в акции приняли не только члены партии пенсионеров, но и предприниматели, неравнодушные горожане, молодёжь и школьники. Депутат Юлия Толмачева обратилась в школы Владивостока, чтобы привлечь ребят к подготовке творческих подарков для одиноких пожилых людей.
«Уверена, что воспитание уважительного отношения к старикам, готовность дарить своё внимание и заботу пожилым людям – важная часть формирования у детей и подростков нравственных гуманистических ценностей. Огромное спасибо тем руководителям школ, которые разделяют мою позицию. Мы получили прекрасные поделки, открытки, рисунки, сделанные руками учеников школ № 80, 81, 37,57,35,18,28 и ребят из дома-интерната «Парус надежды». Для одиноких людей – это как трогательный подарок от внуков, которых у многих из них, к сожалению, нет», – отметила депутат Законодательного собрания Приморского края.
Раздача подарков началась ещё на прошлой неделе, когда Юлия Толмачёва посетила дом престарелых в приморском городе Артём. 18 декабря подарки и поздравления принимали «дети войны». 19 декабря волонтёры вручили подарки старикам из пансионата хосписного типа «Лотос». На этой неделе часть подарков отправят в дом-интернат для престарелых в Находке и в Арсеньеве.
Раздача подарков волонтёрами планируется в посёлке Трудовое, Угловое, в селе Вольно-Надеждинское и во Владивостоке.
«Пусть мы провели небольшую акцию и поздравили только малую часть одиноких пожилых людей, но главное – мы нашли отклик и поддержку у многих жителей. Уверена, что в дальнейшем армия наших единомышленников будет расти. Ведь подарить заботу не так сложно, как кажется. Я очень рада видеть, что моя позиция близка многим. Пусть наступающий Новый год принесёт всем нам как можно больше человеческого тепла и счастья», – сообщила Юлия Толмачёва.