Юлия Толмачёва: дарить заботу несложно

«Пусть мы провели небольшую акцию и поздравили только малую часть одиноких пожилых людей, но главное – мы нашли отклик и поддержку у многих жителей. Уверена, что в дальнейшем армия наших единомышленников будет расти. Ведь подарить заботу не так сложно, как кажется. Я очень рада видеть, что моя позиция близка многим. Пусть наступающий Новый год принесёт всем нам как можно больше человеческого тепла и счастья», – сообщила Юлия Толмачёва.