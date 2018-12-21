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Posted 21 декабря 2018, 02:39

Published 21 декабря 2018, 02:39

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Немного посыплет и пронизывающий холод – Борис Кубай о погоде в Приморье

21 декабря 2018, 02:39
Начальник «Примгидромета» Борис Кубай пообещал Приморью небольшой снег. Новогодний прогноз главный синоптик региона озвучит в понедельник, 24 декабря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе «Примгидромета», сегодня, 21 декабря, по краю возможен небольшой снег. Борис Кубай указал на то, что осадки вероятны по дороге на Находку, а в самом городе может выпасть около трёх миллиметров снега.

«Что касается Владивостока, то атмосферный фронт над ним, скорее всего, будет больше развиваться, чем обостряться. Вероятность того, что немного посыплет, тоже существует», – Борис Кубай.

Главный синоптик региона уточнил, что небольшие осадки также возможны в воскресенье, 23 декабря. Затем по краю похолодает на 6-9 градусов. В частности, в понедельник, 24 декабря, средний температурный фон составит 12-15 градусов со знаком «минус».

Во второй половине следующей недели, а именно к 27 декабря, в Приморье ожидает резкое ухудшение погоды. Север и центр края окажутся во власти 30-градусных морозов. Похолодание зацепит и прибрежные районы.

«При -10… -15 градусах и свежем северном ветре холод будет пронизывающим», – уточнил Борис Викторович.

Многие приморцы торопятся узнать, какой будет погода в новогоднюю ночь. Эту информацию Кубай обещал рассказать в предстоящий понедельник, 24 декабря.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что рабочая неделя может закончиться мокрым снегом. Такой предварительный прогноз погоды ранее озвучили синоптики.

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