Немного посыплет и пронизывающий холод – Борис Кубай о погоде в Приморье

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе «Примгидромета», сегодня, 21 декабря, по краю возможен небольшой снег. Борис Кубай указал на то, что осадки вероятны по дороге на Находку, а в самом городе может выпасть около трёх миллиметров снега.