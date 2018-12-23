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Posted 23 декабря 2018, 02:52

Published 23 декабря 2018, 02:52

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Чёрный» лесоруб попался на взятке в Приморье

23 декабря 2018, 02:52
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении приморца, который пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы уйти от ответственности за незаконную рубку лесных насаждений. Сотрудники полиции предупреждали приморца об ответственности, однако он от своих намерений не отказался, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что сотрудники отдела МВД России по Михайловскому району Приморья задержали 53-летнего жителя, который в районе села Даниловка осуществлял незаконную рубку деревьев. Мужчина, пытаясь уйти от ответственности, предложил сотрудникам полиции взятку.

Полицейские сообщили о действиях мужчины сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе проведения оперативной комбинации взяткодатель был задержан, а денежные средства изъяты следственно-оперативной группой.

В отношении мужчины, который уже был судим, в Приморье возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. В случае, если подозреваемого признают виновным, он может сменить место жительства на срок до восьми лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье под суд пойдёт врач, которого подозревают в получении 18 взяток. Её обвинили в выдаче фальшивых медицинских книжек.

В Находке под суд пойдёт бывшая заведующая отделением профессиональных осмотров одной из городских поликлиник. Её обвинили в 18 мелких взятках и 18 подлогах. Речь идёт о первой части 291 статьи УК РФ (мелкое взяточничество) и первой части 292 статьи УК РФ (служебный подлог).

Действовала врач не одна. Через посредника она оформляла клиентам медицинские книжки, то есть вносила недействительные сведения о том, что пациенты прошли осмотры всех необходимых специалистов. Однако по факту получатели заключений не сдавали необходимые анализы и врачей не проходили. За свои действия заведующая получала денежное вознаграждение. Кроме этого, фигурантка составляла сертификаты моряка. При этом достоверно она не убедилась, что у людей действительно нет противопоказаний к выполнению работы в должности матроса.

#Новости#Общество#Владивосток#Михайловский район
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