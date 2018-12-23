«Чёрный» лесоруб попался на взятке в Приморье

Действовала врач не одна. Через посредника она оформляла клиентам медицинские книжки, то есть вносила недействительные сведения о том, что пациенты прошли осмотры всех необходимых специалистов. Однако по факту получатели заключений не сдавали необходимые анализы и врачей не проходили. За свои действия заведующая получала денежное вознаграждение. Кроме этого, фигурантка составляла сертификаты моряка. При этом достоверно она не убедилась, что у людей действительно нет противопоказаний к выполнению работы в должности матроса.