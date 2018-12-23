«Чёрный» лесоруб попался на взятке в Приморье

Posted 23 декабря 2018, 02:52
Published 23 декабря 2018, 02:52
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что сотрудники отдела МВД России по Михайловскому району Приморья задержали 53-летнего жителя, который в районе села Даниловка осуществлял незаконную рубку деревьев. Мужчина, пытаясь уйти от ответственности, предложил сотрудникам полиции взятку.
Полицейские сообщили о действиях мужчины сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе проведения оперативной комбинации взяткодатель был задержан, а денежные средства изъяты следственно-оперативной группой.
В отношении мужчины, который уже был судим, в Приморье возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. В случае, если подозреваемого признают виновным, он может сменить место жительства на срок до восьми лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье под суд пойдёт врач, которого подозревают в получении 18 взяток. Её обвинили в выдаче фальшивых медицинских книжек.
В Находке под суд пойдёт бывшая заведующая отделением профессиональных осмотров одной из городских поликлиник. Её обвинили в 18 мелких взятках и 18 подлогах. Речь идёт о первой части 291 статьи УК РФ (мелкое взяточничество) и первой части 292 статьи УК РФ (служебный подлог).
Действовала врач не одна. Через посредника она оформляла клиентам медицинские книжки, то есть вносила недействительные сведения о том, что пациенты прошли осмотры всех необходимых специалистов. Однако по факту получатели заключений не сдавали необходимые анализы и врачей не проходили. За свои действия заведующая получала денежное вознаграждение. Кроме этого, фигурантка составляла сертификаты моряка. При этом достоверно она не убедилась, что у людей действительно нет противопоказаний к выполнению работы в должности матроса.