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Posted 24 декабря 2018, 04:52

Published 24 декабря 2018, 04:52

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Гибель ребёнка в утонувшей машине в Приморье привела к уголовному делу

24 декабря 2018, 04:52
В Приморье смерть ребёнка в затонувшем автомобиле привела к уголовному делу. По уточнённой информации, из машины, провалившейся под лёд, не смог выбраться семилетний мальчик, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская, в момент ЧП в машине находилась семья из четырёх человек, в том числе семилетний мальчик. Трое смогли выбраться из ледяного плена, а вот ребёнок погиб. Его тело спасатели извлекли спустя несколько часов после трагедии.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудило по данному факту уголовное дело. Речь идёт о первой части 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас сотрудники ведомства занимаются расследованием трагичного случая. Следователи осмотрели место гибели ребёнка, назначили проведение судебных экспертиз и работают со свидетелями случившегося.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Машина ушла под лёд на реке Раздольная вечером в воскресенье, 23 декабря. Из уходящей под воду машины смогли спастись все, кроме ребёнка.

#Новости#Общество
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