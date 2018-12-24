Гибель ребёнка в утонувшей машине в Приморье привела к уголовному делу

Как корреспонденту агентства рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская, в момент ЧП в машине находилась семья из четырёх человек, в том числе семилетний мальчик. Трое смогли выбраться из ледяного плена, а вот ребёнок погиб. Его тело спасатели извлекли спустя несколько часов после трагедии.