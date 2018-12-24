Гибель ребёнка в утонувшей машине в Приморье привела к уголовному делу

Posted 24 декабря 2018, 04:52
Published 24 декабря 2018, 04:52
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как корреспонденту агентства рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская, в момент ЧП в машине находилась семья из четырёх человек, в том числе семилетний мальчик. Трое смогли выбраться из ледяного плена, а вот ребёнок погиб. Его тело спасатели извлекли спустя несколько часов после трагедии.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудило по данному факту уголовное дело. Речь идёт о первой части 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
Сейчас сотрудники ведомства занимаются расследованием трагичного случая. Следователи осмотрели место гибели ребёнка, назначили проведение судебных экспертиз и работают со свидетелями случившегося.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Машина ушла под лёд на реке Раздольная вечером в воскресенье, 23 декабря. Из уходящей под воду машины смогли спастись все, кроме ребёнка.