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Posted 26 декабря 2018, 09:20

Published 26 декабря 2018, 09:20

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

В Бурятии пьяные угонщики на большегрузе врезались в заправку

26 декабря 2018, 09:20
Сюжет
Происшествие
Увлекательное путешествие на угнанном КамАЗе устроили себе трое жителей Бурятии. Однако поездка оказалась прервана после столкновения с бензоколонкой и дракой с работниками АЗС. Злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает РИА «Во сток-Медиа».

Угон большегруза удалось раскрыть благодаря ДТП и потасовке на заправке. По вызову с тревожной кнопки заправки посёлка Таксимо, прибыли специалисты Росгвардии Бурятии. По сообщению пресс-службы ведомства, наряд задержал троих пьяных мужчин, которые угрожали расправой работникам АЗС. Во время разбирательств установлено, что никто из задержанных не является владельцем КамАЗа. Более того, вскоре в полицию поступило заявление об угоне машины. По факту происшествия сейчас проводится проверка.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Приморье угонщик авто случайно попался полицейским. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки в Уссурийске, однако водитель не только оказался пьяным, но и не смог предъявить документы на машину. Позже выяснилось, что транспортное средство находится в угоне.

#Новости#Происшествие#Бурятия#Угон
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