В Бурятии пьяные угонщики на большегрузе врезались в заправку

Угон большегруза удалось раскрыть благодаря ДТП и потасовке на заправке. По вызову с тревожной кнопки заправки посёлка Таксимо, прибыли специалисты Росгвардии Бурятии. По сообщению пресс-службы ведомства, наряд задержал троих пьяных мужчин, которые угрожали расправой работникам АЗС. Во время разбирательств установлено, что никто из задержанных не является владельцем КамАЗа. Более того, вскоре в полицию поступило заявление об угоне машины. По факту происшествия сейчас проводится проверка.