В Бурятии пьяные угонщики на большегрузе врезались в заправку

Posted 26 декабря 2018, 09:20
Published 26 декабря 2018, 09:20
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Угон большегруза удалось раскрыть благодаря ДТП и потасовке на заправке. По вызову с тревожной кнопки заправки посёлка Таксимо, прибыли специалисты Росгвардии Бурятии. По сообщению пресс-службы ведомства, наряд задержал троих пьяных мужчин, которые угрожали расправой работникам АЗС. Во время разбирательств установлено, что никто из задержанных не является владельцем КамАЗа. Более того, вскоре в полицию поступило заявление об угоне машины. По факту происшествия сейчас проводится проверка.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Приморье угонщик авто случайно попался полицейским. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки в Уссурийске, однако водитель не только оказался пьяным, но и не смог предъявить документы на машину. Позже выяснилось, что транспортное средство находится в угоне.