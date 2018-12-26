В Приморье к людям вышло «нечто», похожее на тигра

Posted 26 декабря 2018, 05:04
Published 26 декабря 2018, 05:04
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Видеоматериал уже «облетел» многих пользователей социальных сетей. На видео водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, снимает два сверкающих «фонаря». При этом, с движением автомобиля два огонька также перемещаются. Очевидцы предположили, что они встретили тигра, который идёт прямо на их транспортное средство.
Многих пользователей социальных сетей напугал видеоролик. А некоторые высказали предположение о том, что это, возможно, был и не тигр.
«Для тигра как-то маловат. Вообще не видно ничего, честно говоря. С чего вы взяли, что это тигр? Видно, что живность какая-то, но я не могу утверждать, что это был тигр», – отметили пользователи в социальных сетях.
С их мнением согласился и директор Дальневосточного филиала АНО «Центр Амурский Тигр» Сергей Арамилев. Он также не может точно сказать о том, кого именно видели приморцы.
«Нельзя утверждать, тигр это был, или нет. Да, события произошли в лесу. Поэтому вероятность того, что очевидцы увидели тигра, есть. Однако для более точного анализа необходимо сделать изображение более чётким», – рассказал корреспонденту агентству Сергей Арамилев.
Кстати, некоторые СМИ разместили информацию о том, что хищник пытался преследовать автомобиль. Сергей Арамилев высказал своё мнение по этому поводу.
«Если предположить, что это был тигр, то он никого не преследовал. Насколько я понимаю, автомобиль двигался задним ходом, а якобы тигр шёл вдоль дороги. Если бы он следовал за автомобилем, он прямо бы и пошёл. Если бы автомобиль ехал вперёд, животное исчезло бы. Тигры самодостаточные, гордые хищники. Они не будут убегать, как зайцы, а начнут потихоньку уходить», – пояснил Сергей Арамилев.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине ноября на трассе приморцы также заметили тигра. События произошли на дороге между Анучинским районом и Арсеньевским городским округом ночью.
Очевидцев в самом начале немного смутило поведение хищника. Он лежал спокойно, практически не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили. Однако после того, как очевидцы стали «пипикать» и мигать фарами, хищник активизировался и стал приближаться к автомобилю.