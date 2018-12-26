В Приморье к людям вышло «нечто», похожее на тигра

«Если предположить, что это был тигр, то он никого не преследовал. Насколько я понимаю, автомобиль двигался задним ходом, а якобы тигр шёл вдоль дороги. Если бы он следовал за автомобилем, он прямо бы и пошёл. Если бы автомобиль ехал вперёд, животное исчезло бы. Тигры самодостаточные, гордые хищники. Они не будут убегать, как зайцы, а начнут потихоньку уходить», – пояснил Сергей Арамилев.