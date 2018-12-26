vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря 2018, 05:04

Published 26 декабря 2018, 05:04

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

В Приморье к людям вышло «нечто», похожее на тигра

26 декабря 2018, 05:04
Сюжет
Амурские тигры
В одном из пабликов социальной сети Instagram появился видеоматериал, в котором тигр якобы пытается преследовать автомобиль приморцев. По словам очевидцев, происшествие случилось в вечернее время в Анучинском районе Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Видеоматериал уже «облетел» многих пользователей социальных сетей. На видео водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, снимает два сверкающих «фонаря». При этом, с движением автомобиля два огонька также перемещаются. Очевидцы предположили, что они встретили тигра, который идёт прямо на их транспортное средство.

Многих пользователей социальных сетей напугал видеоролик. А некоторые высказали предположение о том, что это, возможно, был и не тигр.

«Для тигра как-то маловат. Вообще не видно ничего, честно говоря. С чего вы взяли, что это тигр? Видно, что живность какая-то, но я не могу утверждать, что это был тигр», – отметили пользователи в социальных сетях.

С их мнением согласился и директор Дальневосточного филиала АНО «Центр Амурский Тигр» Сергей Арамилев. Он также не может точно сказать о том, кого именно видели приморцы.

«Нельзя утверждать, тигр это был, или нет. Да, события произошли в лесу. Поэтому вероятность того, что очевидцы увидели тигра, есть. Однако для более точного анализа необходимо сделать изображение более чётким», – рассказал корреспонденту агентству Сергей Арамилев.

Кстати, некоторые СМИ разместили информацию о том, что хищник пытался преследовать автомобиль. Сергей Арамилев высказал своё мнение по этому поводу.

«Если предположить, что это был тигр, то он никого не преследовал. Насколько я понимаю, автомобиль двигался задним ходом, а якобы тигр шёл вдоль дороги. Если бы он следовал за автомобилем, он прямо бы и пошёл. Если бы автомобиль ехал вперёд, животное исчезло бы. Тигры самодостаточные, гордые хищники. Они не будут убегать, как зайцы, а начнут потихоньку уходить», – пояснил Сергей Арамилев.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине ноября на трассе приморцы также заметили тигра. События произошли на дороге между Анучинским районом и Арсеньевским городским округом ночью.

Очевидцев в самом начале немного смутило поведение хищника. Он лежал спокойно, практически не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили. Однако после того, как очевидцы стали «пипикать» и мигать фарами, хищник активизировался и стал приближаться к автомобилю.

#Новости#Общество#Владивосток#Амурские тигры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика