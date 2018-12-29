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Posted 29 декабря 2018, 03:55

Published 29 декабря 2018, 03:55

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Хабаровском крае под снежным завалом погиб человек

29 декабря 2018, 03:55
Сюжет
Снегопад
В Хабаровском крае неблагоприятные погодные условия. В Николаевском районе проходят осадки различной интенсивности, сильная метель. Около 10 человек оказались под снежными массами и не смогли самостоятельно выбраться из-под снежной лавины. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства представители МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели выдвинулись на поисково-спасательные работы. Им удалось «спасти» из-под снежных масс семь человек. Всего в числе пострадавших оказались 10 человек. Судьба двоих жителей Николаевского района до сих пор неизвестна, одного спасатели обнаружили без признаков жизни.

Спасательная операция продолжается. В МЧС России по Хабаровскому краю пояснили, что для исполнения операции задействованы 56 человек и пять единиц техники. Из-за прохождения в районе Хабаровского края циклона спасателям сложней осуществлять работу. Кроме того, к работе подключились и представители правительства Хабаровского края. Они организовали две запасные группы спасателей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в новогоднюю ночь жители Хабаровского края встретят вместе с сильными морозами. Поэтому прежде чем ходить на улицу, жителям региона стоит всерьёз задуматься о тёплых вещах.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Снегопад
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