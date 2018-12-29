В Хабаровском крае под снежным завалом погиб человек

Как рассказали корреспонденту агентства представители МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели выдвинулись на поисково-спасательные работы. Им удалось «спасти» из-под снежных масс семь человек. Всего в числе пострадавших оказались 10 человек. Судьба двоих жителей Николаевского района до сих пор неизвестна, одного спасатели обнаружили без признаков жизни.