В Хабаровском крае под снежным завалом погиб человек

Posted 29 декабря 2018, 03:55
Published 29 декабря 2018, 03:55
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как рассказали корреспонденту агентства представители МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели выдвинулись на поисково-спасательные работы. Им удалось «спасти» из-под снежных масс семь человек. Всего в числе пострадавших оказались 10 человек. Судьба двоих жителей Николаевского района до сих пор неизвестна, одного спасатели обнаружили без признаков жизни.
Спасательная операция продолжается. В МЧС России по Хабаровскому краю пояснили, что для исполнения операции задействованы 56 человек и пять единиц техники. Из-за прохождения в районе Хабаровского края циклона спасателям сложней осуществлять работу. Кроме того, к работе подключились и представители правительства Хабаровского края. Они организовали две запасные группы спасателей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в новогоднюю ночь жители Хабаровского края встретят вместе с сильными морозами. Поэтому прежде чем ходить на улицу, жителям региона стоит всерьёз задуматься о тёплых вещах.