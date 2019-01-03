Росгвардейцы задержали нарушителя спокойствия в Приморье

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хороле пьяный приморец решил угнать два такси, вооружившись ножом. Однако сделать это ему не удалось – злоумышленника поймали. Теперь ему может грозить до 12 лет тюрьмы.