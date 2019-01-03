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Posted 3 января 2019, 09:05

Published 3 января 2019, 09:05

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Росгвардейцы задержали нарушителя спокойствия в Приморье

3 января 2019, 09:05
Сюжет
Происшествие
В селе Михайловка сотрудники вневедомственной охраны пресекли действия дебошира, который вёл себя неадекватно. Гражданина доставили в местное отделение полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в ведомстве, 2 января, на пульт централизованного наблюдения в Уссурийске поступил сигнал от тревожной кнопки, которая расположена в магазине села Михайловка.

На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд росгвардейцев. Как выяснилось, в торговый павильон зашел 31-летний мужчина, который прямо в помещении магазина распивал алкоголь и вёл себя агрессивно. На просьбы продавцов покинуть заведение гражданин не отзывался, а продолжал выражаться нецензурно.

После небольшого разбирательства, нарушителя спокойствия отправили в территориальное отделение полиции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хороле пьяный приморец решил угнать два такси, вооружившись ножом. Однако сделать это ему не удалось – злоумышленника поймали. Теперь ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

#Новости#Происшествие
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