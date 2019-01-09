Зима в Приморье: дефицит осадков и аномальное тепло

Как корреспонденту агентства рассказали специалисты пресс-службы «Примгидромета», фактически весь декабрь в регионе сохранялась температура воздуха от 11 до 16 градусов со знаком «минус». В прибрежных районах было ещё теплее – от 5 до 9 градусов, что превышает климатическую норму на 1-4 градуса.