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Posted 9 января 2019, 04:57

Published 9 января 2019, 04:57

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Зима в Приморье: дефицит осадков и аномальное тепло

9 января 2019, 04:57
Синоптики проанализировали декабрьскую погоду в регионе и пришли к выводу, что последний месяц 2018 года оказался аномально тёплым, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали специалисты пресс-службы «Примгидромета», фактически весь декабрь в регионе сохранялась температура воздуха от 11 до 16 градусов со знаком «минус». В прибрежных районах было ещё теплее – от 5 до 9 градусов, что превышает климатическую норму на 1-4 градуса.

Сотрудники «Примпогоды» добавили, что первая часть зимы отметилась дефицитом осадков. Эксперты уверяют, что подобные бесснежные зимы приходят довольно редко – один раз в 5-7 лет.

На прошедших новогодних каникулах, как и предполагалось, погодных сюрпризов не произошло. Всё это время в крае сохранялась морозная погода, наблюдался сильный ветер, но средняя температура воздуха превышала норму на 2-6 градусов. Самым тёплым праздничным днём оказалось 4 января, когда столбики термометров показывали от +2 до -8 градусов.

В столице Дальнего Востока снега, как и обещали синоптики, не было, температура воздуха держалась на уровне -5… -9 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют увеличение положительной аномалии – температура воздуха увеличится. Во Владивостоке станет теплее на 2-4 градуса.

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