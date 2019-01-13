Во Владивостоке ищут утонувшего дайвера

Posted 13 января 2019, 05:52
Published 13 января 2019, 05:52
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Трагедия с любителем подводного плавания разыгралась на Маяке несколько дней назад. Однако корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, что до настоящего момента тело парня не найдено. В пресс-службе приморского управления МЧС прокомментировали журналисту агентства, что на месте происшествия работают специалисты Приморской краевой поисково-спасательной службы. Призыв о помощи в поисках появился также в популярном автомобильном сообществе края. Согласно распространённому в Интернете сообщению – требуется помощь водолазов. Все подробности происшествия предстоит выяснить специалистам.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в декабре полицейским пришлось обращаться к спасателям для помощи в поисках жителя Приморья. Мужчина провалился под лёд на одной из рек Владивостока. Также агентство писало, что сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО накануне спасли трёх туристов. Ребята оказались заблокированы в пещере потухшего вулкана Барановский.