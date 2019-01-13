Во Владивостоке ищут утонувшего дайвера

Трагедия с любителем подводного плавания разыгралась на Маяке несколько дней назад. Однако корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, что до настоящего момента тело парня не найдено. В пресс-службе приморского управления МЧС прокомментировали журналисту агентства, что на месте происшествия работают специалисты Приморской краевой поисково-спасательной службы. Призыв о помощи в поисках появился также в популярном автомобильном сообществе края. Согласно распространённому в Интернете сообщению – требуется помощь водолазов. Все подробности происшествия предстоит выяснить специалистам.