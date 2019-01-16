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Posted 16 января 2019, 06:08

Published 16 января 2019, 06:08

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Приморцам предлагают нырнуть в прорубь на Крещение за деньги

16 января 2019, 06:08
В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 января, приморцы встретят Крещение. Многие намерены окунуться в проруби. Безопасность приморцев по всему краю обеспечат более 200 спасателей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Главный инспектор по маломерным судам Приморья Леонид Маковецкий пояснил, что в Приморье купание будет организовано на 23 площадках, 18 прорубей будут предназначены для крещенских обрядов. Сейчас специалисты на местах проверяют предпринятые меры безопасности, наличие сходней и ограждений.

«Необходимо также проверить и толщину льда на местах. Так как в крае очень плохая ледовая обстановка, в некоторых местах просто невозможно будет совершить омовение. Отмечу, все места традиционные, новых среди них нет. Но из-за недостаточной толщины льда некоторые были запрещены для проведения обряда», – рассказал Леонид Маковецкий.

В каждом месте, где будут проходить купания, для приморцев организуют пункты обогрева. Жители региона смогут переодеться и обогреться. На месте будут работать сотрудники скорой медицинской помощи и полицейские. По подсчётам спасателей, в 2019 году более 12 тысяч приморцев окунутся в прорубях в день Крещения.

«Главное, чтобы места для купания были безопасны для приморцев. Самим жителям региона стоит соблюдать некоторые меры безопасности во время обряда. Отмечу, большинство обращений во время праздничных мероприятий поступают в службу скорой медицинской помощи по причине ушибов, порезов. А это происходит потому, что люди в состоянии алкогольного опьянения спотыкаются, падают, оставляют бутылки из-под напитков на льду. Не стоит превращать светлый праздник в пьянство», – пояснил Леонид Маковецкий.

Несмотря на то, что уже определены официальные места, разрешённые для купания в день Крещения, в Приморье некоторые частные компании решили «подзаработать». Так, очевидцы сообщают, что купания будут организованы в посёлке Трудовое. Любой желающий сможет «отпустить грехи» за определённую стоимость.

«Нам такой информации не поступало. Но если по результатам проверки сведения подтвердятся, то и там спасатели обеспечат безопасность жителей Приморья», – рассказал Леонид Маковецкий.

В ходе пресс-конференции стало известно о том, что во Владивостоке крещенские купания будут осуществляться в бухте Новик. Однако окунуться можно будет и в районе пляжа «Юбилейный». Так, в социальной сети Instagram в паблике kosatka_dv сказано, что в день Крещения купания будут организованы на базе центра зимнего плавания «Косатка ДВ» за 150 рублей. Безопасность приморцам обеспечат представители МЧС России по Приморскому краю и скорой медицинской помощи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостокском городском округе праздничные богослужения в день Крещения, 19 января, пройдут в Храме Успения Божией матери на улице Светланская, в Храме святой мученицы Татианы на улице Пушкинская, а также в Храме в честь святых новомучеников и исповедников церкви Русской на улице Шуйская.

#Новости#Общество#Владивосток#Крещение
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