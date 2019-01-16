Приморцам предлагают нырнуть в прорубь на Крещение за деньги

В ходе пресс-конференции стало известно о том, что во Владивостоке крещенские купания будут осуществляться в бухте Новик. Однако окунуться можно будет и в районе пляжа «Юбилейный». Так, в социальной сети Instagram в паблике kosatka_dv сказано, что в день Крещения купания будут организованы на базе центра зимнего плавания «Косатка ДВ» за 150 рублей. Безопасность приморцам обеспечат представители МЧС России по Приморскому краю и скорой медицинской помощи.