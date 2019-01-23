Синоптики рассказали, что тёплый январь приготовил приморцам на предстоящие выходные

Предстоящий уикенд, 26 и 27 января, будет тёплым и бесснежным. В субботу увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночной температурный фон составит от 18 до 25 градусов ниже нуля, в горах воздух выхолодится до 33 градусов со знаком «минус». На побережье морозы будут слабее. Днём столбики термометров покажут от -2 до -10 градусов, на северо-востоке от -15 градусов.