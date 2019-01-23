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Posted 23 января 2019, 07:54

Published 23 января 2019, 07:54

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Синоптики рассказали, что тёплый январь приготовил приморцам на предстоящие выходные

23 января 2019, 07:54
Сюжет
Погода
Сильный северный ветер в регионе будет сохраняться сутки. Предстоящие выходные порадуют приморцев теплом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали сотрудники портала «Примпогода», грядущей ночью погоду в регионе будет определять тыловая часть циклона. В центральных районах ожидаются осадки в виде небольшого снега.

Днём в четверг, 24 декабря, осадков не предвидится, температурный фон составит от -3 до -10 градусов. В северных районах столбики термометров покажут около 16 градусов со знаком «минус».

В столице ДФО в течение дня 24 января потеплеет на 3-4 градуса, но усилится ветер. Осадки во Владивостоке маловероятны.

Предстоящий уикенд, 26 и 27 января, будет тёплым и бесснежным. В субботу увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночной температурный фон составит от 18 до 25 градусов ниже нуля, в горах воздух выхолодится до 33 градусов со знаком «минус». На побережье морозы будут слабее. Днём столбики термометров покажут от -2 до -10 градусов, на северо-востоке от -15 градусов.

В воскресенье антициклон станет слабее. В регионе потеплеет ещё сильнее. «Значения минимальных температур повысятся на 1-4 градуса, а максимальных на 6-8 градусов», – сказали синоптики.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Борис Кубай объяснил, что произошло с поставщиком приличных снегопадов в Приморье.

#Новости#Общество#Погода#Борис Кубай
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