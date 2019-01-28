Дальневосточное хоккейное дерби завершилось настоящим разгромом «Адмирала»

К отчётной игре «Адмирал» подошёл на 12-ом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, заработав в свой актив 35 очков за 51 игру. С похожим результатом в этой же конференции расположился и «Амур». «Тигры» провели 52 матча, добыв в них 35 очков. Сейчас хабаровчане занимают 13-ое место в турнире. Естественно, что практически равные достижения заставили игроков обеих команд выложиться при новой встрече на все 100 %.