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Posted 28 января 2019, 11:58

Published 28 января 2019, 11:58

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Дальневосточное хоккейное дерби завершилось настоящим разгромом «Адмирала»

28 января 2019, 11:58
Сюжет
Спорт
В понедельник вечером в стенах «Фетисов-Арены» состоялся заключительный матч очередной домашней серии «Адмирала». Соперником приморцев стал ещё один представитель Дальнего Востока – хабаровский клуб «Амур». Важная для обеих команд встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

К отчётной игре «Адмирал» подошёл на 12-ом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, заработав в свой актив 35 очков за 51 игру. С похожим результатом в этой же конференции расположился и «Амур». «Тигры» провели 52 матча, добыв в них 35 очков. Сейчас хабаровчане занимают 13-ое место в турнире. Естественно, что практически равные достижения заставили игроков обеих команд выложиться при новой встрече на все 100 %.

Счёт встречи удалось открыть гостям. Более того, не прошла и середина первого периода, а интрига в матче практически исчезла. Хабаровчане поочередно закатили три голова в ворота Серебрякова, после чего приморская команда сменила голкипера.

Второй период начался в масштабе 4 на 4, по одному игроку из каждой команды оказались на скамейке запасных. Когда численный состав оказался вновь равен пяти игрокам на льду, Ян Коларж пробил ворота приморцев. Следующий гол «тигры» и вовсе оформили в меньшинстве. На второй перерыв команды отправились со счётом 5:0 в пользу «Амура».

Хабаровчане не оставили шансов «морякам» на положительный исход встречи, забив ещё два гола в последнем периоде.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что «моряки» продемонстрировали отличный результат в матче с омским «Авангардом». Приморскому клубу удалось обыграть одного из лидеров регулярного чемпионата КХЛ, со счётом 4:1. Следующую серию игр «Адмирал» проведёт на выезде. Во Владивосток команда вернётся в следующем месяце. Первый домашний матч пройдёт 6 февраля , соперником приморцев станет «Куньлунь Ред Стар».

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#Новости#Спорт#Дальний Восток#Хоккей
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