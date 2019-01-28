Дальневосточное хоккейное дерби завершилось настоящим разгромом «Адмирала»

Posted 28 января 2019, 11:58
Published 28 января 2019, 11:58
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
К отчётной игре «Адмирал» подошёл на 12-ом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, заработав в свой актив 35 очков за 51 игру. С похожим результатом в этой же конференции расположился и «Амур». «Тигры» провели 52 матча, добыв в них 35 очков. Сейчас хабаровчане занимают 13-ое место в турнире. Естественно, что практически равные достижения заставили игроков обеих команд выложиться при новой встрече на все 100 %.
Счёт встречи удалось открыть гостям. Более того, не прошла и середина первого периода, а интрига в матче практически исчезла. Хабаровчане поочередно закатили три голова в ворота Серебрякова, после чего приморская команда сменила голкипера.
Второй период начался в масштабе 4 на 4, по одному игроку из каждой команды оказались на скамейке запасных. Когда численный состав оказался вновь равен пяти игрокам на льду, Ян Коларж пробил ворота приморцев. Следующий гол «тигры» и вовсе оформили в меньшинстве. На второй перерыв команды отправились со счётом 5:0 в пользу «Амура».
Хабаровчане не оставили шансов «морякам» на положительный исход встречи, забив ещё два гола в последнем периоде.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что «моряки» продемонстрировали отличный результат в матче с омским «Авангардом». Приморскому клубу удалось обыграть одного из лидеров регулярного чемпионата КХЛ, со счётом 4:1. Следующую серию игр «Адмирал» проведёт на выезде. Во Владивосток команда вернётся в следующем месяце. Первый домашний матч пройдёт 6 февраля , соперником приморцев станет «Куньлунь Ред Стар».