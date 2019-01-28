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Posted 28 января 2019, 03:48

Published 28 января 2019, 03:48

Modified 1 сентября 2022, 03:29

Updated 1 сентября 2022, 03:29

Как в сказке: курьёзная ситуация с рыбаками произошла в Приморье

28 января 2019, 03:48
Необычная история произошла в районе села Петровка с участием приморских рыбаков, которые в очередной раз попытались «утопить» свой автомобиль. На подмогу рыбакам последовали «спасатели», однако им тоже потребовалась помощь. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dps_vl очевидцы опубликовали фотографии с места событий. Так, по информации пользователей в социальных сетях, в районе села Петровка городского округа Большой Камень рыбак решил «опробовать» толщину льда на автомобиле. Лёд оказался непрочным, транспортное средство провалилось под лёд. На помощь горе-рыбаку пришли другие «спасатели» на грузовом автомобиле. Однако и он провалился под лёд, пытаясь помочь пострадавшему. Подписчики не рассказали, удалось ли транспортным средствам выбраться из подо льда.

Случай рассмешил некоторых пользователей в социальных сетях. Многие тут же вспомнили детскую сказку «Репка», где на помощь деду и бабке пришла не только внучка, но и Жучка, кошка, мышка.

«Тянут-потянут, вытянуть не могут. Интересно, кто за грузовиком приехал», - пояснили пользователи в социальных сетях.

Некоторые подписчики и вовсе стали делать рыбакам на автомобилях интересные предложения.

«А давайте, когда в следующий раз пойдёте на рыбалку, то я вам лучше куплю рыбы, а вы мне машину за это отдадите», - сделал предложение пользователь в социальных сетях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что выезд на лёд в Приморье категорически запрещён. За это рыбаков могут наказать «рублём». Однако рыбаки попадают в неприятные истории и без участия транспортного средства. На прошлых выходных спасателям удалось помочь приморцам. В районе Моргородка оторвалась льда. В это момент на ней находились двое рыбаков, которые самостоятельно не смогли выйти на берег.

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#Новости#Общество#Владивосток#Рыбаки#Большой Камень
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