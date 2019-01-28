Как в сказке: курьёзная ситуация с рыбаками произошла в Приморье

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что выезд на лёд в Приморье категорически запрещён. За это рыбаков могут наказать «рублём». Однако рыбаки попадают в неприятные истории и без участия транспортного средства. На прошлых выходных спасателям удалось помочь приморцам. В районе Моргородка оторвалась льда. В это момент на ней находились двое рыбаков, которые самостоятельно не смогли выйти на берег.