Как в сказке: курьёзная ситуация с рыбаками произошла в Приморье

Posted 28 января 2019, 03:48
Published 28 января 2019, 03:48
Modified 1 сентября 2022, 03:29
Updated 1 сентября 2022, 03:29
В социальной сети Instagram в паблике dps_vl очевидцы опубликовали фотографии с места событий. Так, по информации пользователей в социальных сетях, в районе села Петровка городского округа Большой Камень рыбак решил «опробовать» толщину льда на автомобиле. Лёд оказался непрочным, транспортное средство провалилось под лёд. На помощь горе-рыбаку пришли другие «спасатели» на грузовом автомобиле. Однако и он провалился под лёд, пытаясь помочь пострадавшему. Подписчики не рассказали, удалось ли транспортным средствам выбраться из подо льда.
Случай рассмешил некоторых пользователей в социальных сетях. Многие тут же вспомнили детскую сказку «Репка», где на помощь деду и бабке пришла не только внучка, но и Жучка, кошка, мышка.
«Тянут-потянут, вытянуть не могут. Интересно, кто за грузовиком приехал», - пояснили пользователи в социальных сетях.
Некоторые подписчики и вовсе стали делать рыбакам на автомобилях интересные предложения.
«А давайте, когда в следующий раз пойдёте на рыбалку, то я вам лучше куплю рыбы, а вы мне машину за это отдадите», - сделал предложение пользователь в социальных сетях.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что выезд на лёд в Приморье категорически запрещён. За это рыбаков могут наказать «рублём». Однако рыбаки попадают в неприятные истории и без участия транспортного средства. На прошлых выходных спасателям удалось помочь приморцам. В районе Моргородка оторвалась льда. В это момент на ней находились двое рыбаков, которые самостоятельно не смогли выйти на берег.