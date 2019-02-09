В Приморье задержали несовершеннолетнего угонщика

В пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что сотрудники вневедомственной охраны в приморском городе Артём обратили внимание на подростка. По их мнению, в тот момент он вёл себя подозрительно. Однако увидев сотрудников охраны, юноша отправился в противоположную сторону. В итоге, юного жителя Артёма росгвардейцы решили остановить.