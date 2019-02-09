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Posted 9 февраля 2019, 07:34

Published 9 февраля 2019, 07:34

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Приморье задержали несовершеннолетнего угонщика

9 февраля 2019, 07:34
Сюжет
Происшествие
Сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего жителя Артёма, который, как оказалось, находился в розыске за угон транспортного средства. Юного приморца отправили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что сотрудники вневедомственной охраны в приморском городе Артём обратили внимание на подростка. По их мнению, в тот момент он вёл себя подозрительно. Однако увидев сотрудников охраны, юноша отправился в противоположную сторону. В итоге, юного жителя Артёма росгвардейцы решили остановить.

У 17-летнего приморца не оказалось при себе документов, подтверждающих его личность. В ходе проверки информационной базы данных стало известно, что задержанный подросток уже находился в розыске за угон автомобиля. Инцидент произошёл ещё в декабре 2018 года.

В дальнейшем нарушителя отправили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в августе прошлого года сотрудники Росгвардии задержали мужчину, у которого нашли ключ от похищенного ранее автомобиля. Нарушитель пояснил, что решил украсть транспортное средство для того, чтобы доехать до дома.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Автомобиль#Угон
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