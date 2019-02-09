В Приморье задержали несовершеннолетнего угонщика

Posted 9 февраля 2019, 07:34
Published 9 февраля 2019, 07:34
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что сотрудники вневедомственной охраны в приморском городе Артём обратили внимание на подростка. По их мнению, в тот момент он вёл себя подозрительно. Однако увидев сотрудников охраны, юноша отправился в противоположную сторону. В итоге, юного жителя Артёма росгвардейцы решили остановить.
У 17-летнего приморца не оказалось при себе документов, подтверждающих его личность. В ходе проверки информационной базы данных стало известно, что задержанный подросток уже находился в розыске за угон автомобиля. Инцидент произошёл ещё в декабре 2018 года.
В дальнейшем нарушителя отправили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в августе прошлого года сотрудники Росгвардии задержали мужчину, у которого нашли ключ от похищенного ранее автомобиля. Нарушитель пояснил, что решил украсть транспортное средство для того, чтобы доехать до дома.