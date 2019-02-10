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Posted 9 февраля 2019, 23:42

Published 9 февраля 2019, 23:42

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Приморье начали отступать сибирские морозы

9 февраля 2019, 23:42
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Погода
В воскресенье, 10 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Вероятность выпадения осадков в крае около 20%. По прогнозам синоптиков «Примпогоды», в последний день недели немного потеплеет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее регион находился под влиянием гребня континентального антициклона, поэтому на всей территории края заметно похолодало. Из-за вторжения холодных воздушных масс с районов Сибири, по Приморью ударили морозы. Однако уже сегодня в среднем температура воздуха будет теплее на 2 – 3 градуса, относительно прошедшей недели. В крае ожидается умеренный северо-западный ветер, который местами может подняться до сильного. Столбик термометра в среднем опустится от 3 до 15 градусов со знаком «минус».

В столице Приморья осадков не ожидается. При северо-западном умеренном ветре, температура воздуха будет от -6 до -8 градусов днём и -11...-13 утром. Похожий прогноз составлен и для Уссурийска. При дневном морозе в 6 – 8 градусов, ожидается переменная облачность и северо-западный слабый, местами умеренный ветер. Утром в Уссурийске от -20 до -22 градусов.

#Новости#Общество#Погода
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