В Приморье начали отступать сибирские морозы

Ранее регион находился под влиянием гребня континентального антициклона, поэтому на всей территории края заметно похолодало. Из-за вторжения холодных воздушных масс с районов Сибири, по Приморью ударили морозы. Однако уже сегодня в среднем температура воздуха будет теплее на 2 – 3 градуса, относительно прошедшей недели. В крае ожидается умеренный северо-западный ветер, который местами может подняться до сильного. Столбик термометра в среднем опустится от 3 до 15 градусов со знаком «минус».