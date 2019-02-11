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Posted 10 февраля 2019, 23:15

Published 10 февраля 2019, 23:15

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

В Приморье продолжится потепление

10 февраля 2019, 23:15
Сюжет
Погода
Постепенное потепление продолжается в Приморском крае. Осадки по-прежнему исключены, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали представители портала «Примпогода», новая неделя не принесёт кардинальных погодных перемен. В Приморье погодой всё ещё руководит восточная периферия континентального антициклона. Правда, из-за смещения ядра в южное сторону ожидается ещё большее потепление. К слову, на минувших выходных синоптическая ситуация уже начала выравниваться.

В частности, ночью температурный фон будет равен -19… -35 градусам, в прибрежных зонах – от 10 до 17 градусов со знаком «минус». Температура воздуха днём будет равна -3… -10 градусам, на севере будет холоднее – до 16 градусов ниже нуля.

Осадков, обещают синоптики, не будет.

В столице Дальнего Востока столбики термометров не опустятся ниже 12-16 градусов. Днём температура воздуха будет равна 5-8 градусам со знаком «минус». Вероятность осадков равна нулю.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье всю зиму наблюдается аномально высокая температура воздуха и дефицит снега. По подсчётам синоптиков, такого отсутствия снега и экстремальной температуры в регионе не наблюдалось с 2000 года.

#Новости#Общество#Погода
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