В Приморье продолжится потепление

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье всю зиму наблюдается аномально высокая температура воздуха и дефицит снега. По подсчётам синоптиков, такого отсутствия снега и экстремальной температуры в регионе не наблюдалось с 2000 года.