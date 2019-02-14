Ах, судьба моя, судьба: как Ткачёв и Дворкович веселятся в частном самолёте

На кадрах видно, как Дворкович вместе с Ткачёвым весело проводят время в компании с бывшим пресс-секретарём Дмитрия Медведева, а ныне зампредом Внешэкономбанка Натальей Тимаковой и бывшей шеф протокола премьер-министра Мариной Ентальцевой. Известно, что видео снято на борту частного самолёта. Помимо прочего медийные личности не упустили возможность поднять бокалы «за аграрное лобби». Судя по всему, тост о процветании профильного направления деятельности произнёс Александр Ткачёв.