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Posted 14 февраля 2019, 05:23

Published 14 февраля 2019, 05:23

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Ах, судьба моя, судьба: как Ткачёв и Дворкович веселятся в частном самолёте

14 февраля 2019, 05:23
Сюжет
Самолет
В сети набирает популярность видео, на котором песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба» исполняют бывший замглавы правительства Аркадий Дворкович вместе с экс-министром сельского хозяйства Александром Ткачёвым. Сюжет сняли на борту частного самолёта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На кадрах видно, как Дворкович вместе с Ткачёвым весело проводят время в компании с бывшим пресс-секретарём Дмитрия Медведева, а ныне зампредом Внешэкономбанка Натальей Тимаковой и бывшей шеф протокола премьер-министра Мариной Ентальцевой. Известно, что видео снято на борту частного самолёта. Помимо прочего медийные личности не упустили возможность поднять бокалы «за аграрное лобби». Судя по всему, тост о процветании профильного направления деятельности произнёс Александр Ткачёв.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2017 году на тот момент ещё действующий глава Минсельхоза Александр Ткачев призвал граждан России пить вино, а не водку. Он пояснил, что это благоприятно скажется на демографической ситуации в стране.

#Новости#Общество#Видео#Россия#Самолет#Банк#Минсельхоз
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