Ах, судьба моя, судьба: как Ткачёв и Дворкович веселятся в частном самолёте

Posted 14 февраля 2019, 05:23
Published 14 февраля 2019, 05:23
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
На кадрах видно, как Дворкович вместе с Ткачёвым весело проводят время в компании с бывшим пресс-секретарём Дмитрия Медведева, а ныне зампредом Внешэкономбанка Натальей Тимаковой и бывшей шеф протокола премьер-министра Мариной Ентальцевой. Известно, что видео снято на борту частного самолёта. Помимо прочего медийные личности не упустили возможность поднять бокалы «за аграрное лобби». Судя по всему, тост о процветании профильного направления деятельности произнёс Александр Ткачёв.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2017 году на тот момент ещё действующий глава Минсельхоза Александр Ткачев призвал граждан России пить вино, а не водку. Он пояснил, что это благоприятно скажется на демографической ситуации в стране.