Пользователи в социальных сетях выявили необычного виновника ДТП в Приморье

Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети Instagram в паблике dps.control. Так, приморцы пояснили, что в районе дома по улице Кубанская, 10 КАМАЗ пытался проехать вдоль дороги. Однако рядом с трассой стояло дерево. По версии очевидцев, водитель КАМАЗа не рассчитал высоту прицепа, который в дальнейшем и снёс дерево. А оно упало на рядом припаркованный автомобиль Nissan Terrano.