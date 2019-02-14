Пользователи в социальных сетях выявили необычного виновника ДТП в Приморье

Posted 14 февраля 2019, 04:42
Published 14 февраля 2019, 04:42
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальной сети Instagram в паблике dps.control. Так, приморцы пояснили, что в районе дома по улице Кубанская, 10 КАМАЗ пытался проехать вдоль дороги. Однако рядом с трассой стояло дерево. По версии очевидцев, водитель КАМАЗа не рассчитал высоту прицепа, который в дальнейшем и снёс дерево. А оно упало на рядом припаркованный автомобиль Nissan Terrano.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которым и предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Инцидент уже успели обсудить пользователи в социальных сетях. Некоторые из них назвали «дерево» виновником аварии.
«Дерево мешало проезду. Его давно должны были срезать. Во всём виновато дерево», - рассказали пользователи в социальных сетях.
Некоторые подписчики пояснили, что припаркованный автомобиль якобы стоял в зоне действия знака «остановка запрещена». В случае, если эта информация подтвердится, водителя ждёт административный штраф за нарушение правил остановки.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в понедельник, 4 февраля, дерево обрушилось на автомобиль марки Nissan в районе улицы Хабаровская.
Пострадал от падения деревянистого растения и дорогой автомобиль Nissan X-Trail. Инцидент произошёл ещё в октябре 2018 года.