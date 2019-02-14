В администрации Приморья рассказали подробности смерти школьника

По словам представителей департамента здравоохранения региона, инцидент произошёл ещё в пятницу, 8 февраля. Около 13:00 во время урока ИЗО мальчик потерял сознание. До приезда реанимационной бригады и сотрудников скорой медицинской помощи реанимировать школьника пытался врач, которая через несколько минут после произошедшего прибыла в школу из Владивостокской больницы №3. Однако спасти жизнь мальчика не удалось ни врачу, ни реанимационной бригаде.