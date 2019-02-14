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Posted 14 февраля 2019, 01:58

Published 14 февраля 2019, 01:58

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

В администрации Приморья рассказали подробности смерти школьника

В администрации Приморья рассказали подробности смерти школьника

14 февраля 2019, 01:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
По факту смерти шестиклассника в школе №12 в пригороде Владивостока создана специальная комиссия, которая в дальнейшем проведёт расследование несчастного случая. В краевой администрации корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали предварительные подробности трагедии.

По словам представителей департамента здравоохранения региона, инцидент произошёл ещё в пятницу, 8 февраля. Около 13:00 во время урока ИЗО мальчик потерял сознание. До приезда реанимационной бригады и сотрудников скорой медицинской помощи реанимировать школьника пытался врач, которая через несколько минут после произошедшего прибыла в школу из Владивостокской больницы №3. Однако спасти жизнь мальчика не удалось ни врачу, ни реанимационной бригаде.

Отметим, в школе нет медицинского работника, однако за учреждением образования закрёплён врач из владивостокской больницы №3.

«За каждым учреждением закреплён медицинский работник. Но врачи не трудоустроены в школах. Согласно федеральному закону №273-ФЗ, работу медицинского работника на территории школы, оказание медицинских услуг в учреждении образования регламентирует департамент здравоохранения региона», - рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Инцидент вызвал бурный общественный резонанс среди пользователей в социальных сетях. В обсуждениях произошедшей ситуации приняли участие и якобы очевидцы, которые сообщали, что после того, как мальчик потерял сознание, возникли трудности при вызове скорой медицинской помощи и реанимационной бригады. Однако в краевой администрации об этом не сообщали.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что по факту смерти школьника проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по региону. Проверку организовали и представители прокуратуры Приморского края.

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#Новости#Школьники#Владивосток#Образование#Эксклюзив#Смерть
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