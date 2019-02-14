В администрации Приморья рассказали подробности смерти школьника

Posted 14 февраля 2019, 01:58
Published 14 февраля 2019, 01:58
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
По словам представителей департамента здравоохранения региона, инцидент произошёл ещё в пятницу, 8 февраля. Около 13:00 во время урока ИЗО мальчик потерял сознание. До приезда реанимационной бригады и сотрудников скорой медицинской помощи реанимировать школьника пытался врач, которая через несколько минут после произошедшего прибыла в школу из Владивостокской больницы №3. Однако спасти жизнь мальчика не удалось ни врачу, ни реанимационной бригаде.
Отметим, в школе нет медицинского работника, однако за учреждением образования закрёплён врач из владивостокской больницы №3.
«За каждым учреждением закреплён медицинский работник. Но врачи не трудоустроены в школах. Согласно федеральному закону №273-ФЗ, работу медицинского работника на территории школы, оказание медицинских услуг в учреждении образования регламентирует департамент здравоохранения региона», - рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока.
Инцидент вызвал бурный общественный резонанс среди пользователей в социальных сетях. В обсуждениях произошедшей ситуации приняли участие и якобы очевидцы, которые сообщали, что после того, как мальчик потерял сознание, возникли трудности при вызове скорой медицинской помощи и реанимационной бригады. Однако в краевой администрации об этом не сообщали.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что по факту смерти школьника проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по региону. Проверку организовали и представители прокуратуры Приморского края.