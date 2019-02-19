Подробности трагической аварии во Владивостоке: мама и ребёнок скончались

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова рассказала корреспонденту агентства о том, что нейрохирурги боролись за жизнь матери и ребёнка, которых сбил владелец автомобиля Volvo в районе улицы 40 лет ВЛКСМ. Однако спасти их не удалось. Они скончались в больнице. Отец семейства пока находится в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии.