Подробности трагической аварии во Владивостоке: мама и ребёнок скончались

Posted 19 февраля 2019, 00:11
Published 19 февраля 2019, 00:11
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова рассказала корреспонденту агентства о том, что нейрохирурги боролись за жизнь матери и ребёнка, которых сбил владелец автомобиля Volvo в районе улицы 40 лет ВЛКСМ. Однако спасти их не удалось. Они скончались в больнице. Отец семейства пока находится в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе улицы 40 лет ВЛКСМ водитель Volvo не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на тротуар и сбил семью: отца, мать и их ребёнка. Изначально пострадавших в тяжёлом состоянии доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2.
Отметим, виновник ДТП скрылся с места аварии. В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства сообщили, что мужчина до сих пор не найден. А все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют представители Госавтоинспекции.