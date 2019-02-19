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Posted 19 февраля 2019, 00:11

Published 19 февраля 2019, 00:11

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Подробности трагической аварии во Владивостоке: мама и ребёнок скончались

19 февраля 2019, 00:11
Сюжет
Происшествие
Авария, произошедшая в столице Дальнего Востока на 40 лет ВЛКСМ, попала на видео, которое уже распространили пользователи в социальных сетях. Мать и ребёнка спасти не удалось, они скончались в больнице, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова рассказала корреспонденту агентства о том, что нейрохирурги боролись за жизнь матери и ребёнка, которых сбил владелец автомобиля Volvo в районе улицы 40 лет ВЛКСМ. Однако спасти их не удалось. Они скончались в больнице. Отец семейства пока находится в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе улицы 40 лет ВЛКСМ водитель Volvo не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на тротуар и сбил семью: отца, мать и их ребёнка. Изначально пострадавших в тяжёлом состоянии доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2.

Отметим, виновник ДТП скрылся с места аварии. В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства сообщили, что мужчина до сих пор не найден. А все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют представители Госавтоинспекции.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Эксклюзив#ДТП
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