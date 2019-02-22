Приморский депутат раскритиковал краевую медицину

«Хотел бы обратиться к обновленному составу руководителей: по моим оценкам, и, думаю, коллеги меня поддержат, ситуация в здравоохранении самая худшая, в один ряд только строительство дорог можно поставить. Но медицина касается жизни людей. Новые критерии оценки работы главврачей, кадровые решения, наверное, нужны, но начинать нужно с финансирования отрасли. Первое, о чем говорит проверка - переход на оплату тарифов по клинико-статистическим группам привел к снижению оплаты за медицинскую помощь. В этом корень проблемы - вы недодаете деньги в медучреждения. Все сельские больницы, в отдаленных территориях расположенные, катастрофически недофинансированы. Предлагаю обратиться к губернатору края с просьбой взять ситуацию на личный контроль. Времени у нас нет, нужно разработать механизм по выводу отрасли из кризиса, обеспечить наши лечебные учреждения достаточным финансированием», - сказал Сергей Слепченко.