Приморский депутат раскритиковал краевую медицину

Posted 22 февраля 2019, 07:36
Published 22 февраля 2019, 07:36
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В числе выявленных проблем краевого здравоохранения, которые по оценке аудиторов Контрольно-счетной палаты Приморья привели к ухудшению качества медицинской помощи и ее доступности для населения - снижение объемов финансирования, недостаток медицинского оборудования и кадров.
Из-за постоянной нехватки денег медицинские учреждения копят кредитные задолженности за расходные материалы и медикаменты. По состоянию на 1 октября 2018 года на балансах учреждений числилась кредиторская задолженность на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Объем просроченных долгов превысил 1 миллиард рублей.
Кроме того, о необходимости капитального ремонта аудиторам сообщили 28 медицинских учреждений из числа представивших информацию. Депутат Сергей Слепченко заметил, что все, о чем законодатели говорили на протяжении трех лет, отражено в отчете и подтверждено цифрами.
«Хотел бы обратиться к обновленному составу руководителей: по моим оценкам, и, думаю, коллеги меня поддержат, ситуация в здравоохранении самая худшая, в один ряд только строительство дорог можно поставить. Но медицина касается жизни людей. Новые критерии оценки работы главврачей, кадровые решения, наверное, нужны, но начинать нужно с финансирования отрасли. Первое, о чем говорит проверка - переход на оплату тарифов по клинико-статистическим группам привел к снижению оплаты за медицинскую помощь. В этом корень проблемы - вы недодаете деньги в медучреждения. Все сельские больницы, в отдаленных территориях расположенные, катастрофически недофинансированы. Предлагаю обратиться к губернатору края с просьбой взять ситуацию на личный контроль. Времени у нас нет, нужно разработать механизм по выводу отрасли из кризиса, обеспечить наши лечебные учреждения достаточным финансированием», - сказал Сергей Слепченко.