vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2019, 06:56

Published 22 февраля 2019, 06:56

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Пьяная жительница Приморья облила соседа кислотой

22 февраля 2019, 06:56
Сюжет
Происшествие
В Ханкайском районе края утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Приморья, которая в состоянии алкогольного опьянения облила своего соседа уксусной кислотой. Мужчине причинён тяжкий вред здоровью, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По версии следствия, в июне 2018 года в селе Октябрьское Ханскайского района региона сосед пришёл к женщине, и они вместе начали распивать алкогольные напитки. В дальнейшем у них произошла ссора, в результате чего обвиняемая плеснула в лицо своему соседу уксусной кислотой. Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью. После инцидента у него зафиксировали химический ожог левого глава.

Обвиняемая признала свою вину в полном объёме. После проведённых мероприятий прокурор района вынес обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь женщине придётся ответить в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в июле 2017 года стало известно о том, что житель столицы Дальнего Востока нанёс тяжкий вред здоровью своей беременной сожительнице. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приревновал свою подругу, а затем ударил её по лицу и вылил ей на голову уксусную кислоту. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Ожоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика