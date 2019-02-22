Пьяная жительница Приморья облила соседа кислотой

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в июле 2017 года стало известно о том, что житель столицы Дальнего Востока нанёс тяжкий вред здоровью своей беременной сожительнице. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приревновал свою подругу, а затем ударил её по лицу и вылил ей на голову уксусную кислоту. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.