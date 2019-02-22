Пьяная жительница Приморья облила соседа кислотой

Posted 22 февраля 2019, 06:56
Published 22 февраля 2019, 06:56
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
По версии следствия, в июне 2018 года в селе Октябрьское Ханскайского района региона сосед пришёл к женщине, и они вместе начали распивать алкогольные напитки. В дальнейшем у них произошла ссора, в результате чего обвиняемая плеснула в лицо своему соседу уксусной кислотой. Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью. После инцидента у него зафиксировали химический ожог левого глава.
Обвиняемая признала свою вину в полном объёме. После проведённых мероприятий прокурор района вынес обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь женщине придётся ответить в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в июле 2017 года стало известно о том, что житель столицы Дальнего Востока нанёс тяжкий вред здоровью своей беременной сожительнице. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приревновал свою подругу, а затем ударил её по лицу и вылил ей на голову уксусную кислоту. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.