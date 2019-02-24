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Posted 24 февраля 2019, 04:37

Published 24 февраля 2019, 04:37

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Жители Владивостока возмущены стихийными свалками шин в городе

24 февраля 2019, 04:37
Жители приморской столицы возмущены стихийными свалками покрышек, которые то и дело появляются в разных районах города. Огромная гора старых шин и мусора накануне выросла в районе Змеинки. Местные жители призывают власть к решению вопроса утилизации, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Куча шин, с износом, в очередной раз появилась в районе Змеинки. Местные жители уверяют, что подобная свалка образуется с печальным постоянством, однако застать нарушителей на месте с поличным, пока не удаётся.

Похожая ситуация наблюдается и в районе проспекта Красного Знамени 102 – 104. Там, косогор превратился в помойку, стараниями владельцев близлежащих гаражей, которые то и дело пускают старые колёса под откос.

«Такое ощущение, что у них детей нет, и их потомкам не придётся жить в этих горах мусора»,–делятся пользователи социальных сетей.

Не лучше обстоят дела с утилизацией колёс и в районе «Зелёного угла». Лесной массив и дорога, ведущая к новому жилому микрорайону, буквально усыпана использованными шинами. Особенно остро встаёт вопрос в межсезонье. Жители Владивостока, не имея возможности самостоятельно решить проблему, просят местные власти разобраться со стихийными свалками.

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