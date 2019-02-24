Жители Владивостока возмущены стихийными свалками шин в городе

Posted 24 февраля 2019, 04:37
Published 24 февраля 2019, 04:37
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Куча шин, с износом, в очередной раз появилась в районе Змеинки. Местные жители уверяют, что подобная свалка образуется с печальным постоянством, однако застать нарушителей на месте с поличным, пока не удаётся.
Похожая ситуация наблюдается и в районе проспекта Красного Знамени 102 – 104. Там, косогор превратился в помойку, стараниями владельцев близлежащих гаражей, которые то и дело пускают старые колёса под откос.
«Такое ощущение, что у них детей нет, и их потомкам не придётся жить в этих горах мусора»,–делятся пользователи социальных сетей.
Не лучше обстоят дела с утилизацией колёс и в районе «Зелёного угла». Лесной массив и дорога, ведущая к новому жилому микрорайону, буквально усыпана использованными шинами. Особенно остро встаёт вопрос в межсезонье. Жители Владивостока, не имея возможности самостоятельно решить проблему, просят местные власти разобраться со стихийными свалками.