Десять человек спасли в Хабаровске во время пожара

Крупный пожар в Хабаровске случился 27 февраля около 05:22. Очевидцы сообщили спасателям, что в жилом доме на Пушкина начался пожар. Оказалось, что у двухэтажного кирпичного дома горит деревянная нежилая пристройка. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, огонь успел перекинуться на крышу.