vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2019, 05:53

Published 27 февраля 2019, 05:53

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Десять человек спасли в Хабаровске во время пожара

Десять человек спасли в Хабаровске во время пожара

27 февраля 2019, 05:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
В столице Хабаровского края во время пожара спасли десять человек. Пламя охватило жилое помещение ранним утром, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Крупный пожар в Хабаровске случился 27 февраля около 05:22. Очевидцы сообщили спасателям, что в жилом доме на Пушкина начался пожар. Оказалось, что у двухэтажного кирпичного дома горит деревянная нежилая пристройка. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, огонь успел перекинуться на крышу.

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, самостоятельно выбраться смогли всего четыре человека. Ещё шестерым потребовалась помощь спасателей.

Возгорание удалось локализовать в 6:03, а спустя ещё 27 минут – ликвидировать открытое горение. В 7:10 пожар получилось полностью ликвидировать. Никто не пострадал.

К ликвидации пожара были привлечены 24 человека и 7 пожарных машин.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что пожар во Владивостоке едва не закончился коммунальной катастрофой. Когда пожарные приступили к ликвидации огня в подвале дома на Адмирала Юмашева, уже начали плавиться трубы коммуникаций.

#Новости#Хабаровский край#Пожар#МЧС#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика