Десять человек спасли в Хабаровске во время пожара

Posted 27 февраля 2019, 05:53
Published 27 февраля 2019, 05:53
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Крупный пожар в Хабаровске случился 27 февраля около 05:22. Очевидцы сообщили спасателям, что в жилом доме на Пушкина начался пожар. Оказалось, что у двухэтажного кирпичного дома горит деревянная нежилая пристройка. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, огонь успел перекинуться на крышу.
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, самостоятельно выбраться смогли всего четыре человека. Ещё шестерым потребовалась помощь спасателей.
Возгорание удалось локализовать в 6:03, а спустя ещё 27 минут – ликвидировать открытое горение. В 7:10 пожар получилось полностью ликвидировать. Никто не пострадал.
К ликвидации пожара были привлечены 24 человека и 7 пожарных машин.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что пожар во Владивостоке едва не закончился коммунальной катастрофой. Когда пожарные приступили к ликвидации огня в подвале дома на Адмирала Юмашева, уже начали плавиться трубы коммуникаций.