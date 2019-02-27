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Posted 27 февраля 2019, 07:51

Published 27 февраля 2019, 07:51

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Росрыболовство отказалось признать пастбище морских ежей в одном из районов Приморья

27 февраля 2019, 07:51
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Восток-Медиа FISH
Приморское теруправление Росрыболовства проиграло суд компании из города Фокино, сообщает РИА «Восток-Медиа». Ведомство отказывалось подписывать один очень важный для компании документ.

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, компания ООО «ТоргсервисЦентр» обратилась в суд с требованиями обязать Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству подписать акты выпуска объектов аквакультуры - морского ежа в водный объект при осуществлении пастбищной аквакультуры.

Суд рассмотрел представленные сторонами доводы и пришёл к выводу, что требования компании к Росрыболовству обоснованны и подлежат удовлетворению и обязал ведомство подписать акты в десятидневный срок.

Это уже второе судебное заседание подряд, в котором приморское территориальное управление Росрыболовства терпит поражение. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что приморское территориальное управление Россрыболовства проиграло суд заместителю Амурского бассейнового природоохранного прокурора. Спор двух ведомств касался распределения долей квот добычи рыбы на озере Ханка.

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