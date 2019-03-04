Детский сад в приморском селе отметил юбилей

Posted 4 марта 2019, 09:13
Published 4 марта 2019, 09:13
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе Заксобрания, помимо первых лиц муниципального района на юбилее также присутствовали ветераны педагогического труда, которые стояли у истоков образования детского учреждения.
«Уважаемые родители и дети, дорогие воспитатели и няни, замечательные наши помощники и гости праздника, поздравляю всех с днём рождения детского сада. Желаю, чтобы ваш труд, ваше стремление и ваша любовь внесли значительный вклад в воспитание и развитие детей. Я хочу пожелать всем прекрасного настроения, семейного благополучия, радостных эмоций и взаимопонимания», - обратился к присутсвующим Джони Авдои.
В ходе мероприятия депутат вручил почётную грамоту Законодательного собрания воспитателю детского сада Наталье Добриднюк, отмеченной за многолетний и добросовестный труд. За развитие интеллектуальных способностей детей и развитие их эстетического воспитания Благодарностью краевого парламента наградили музыкального работника Викторию Боровик.
Стоит отметить, что детский сад «Ручеёк» пользуется популярностью среди родителей Михайловки. За тридцать пять лет существования в этих стенах воспитали и подготовили к школе несколько поколений малышей.