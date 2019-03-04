Детский сад в приморском селе отметил юбилей

«Уважаемые родители и дети, дорогие воспитатели и няни, замечательные наши помощники и гости праздника, поздравляю всех с днём рождения детского сада. Желаю, чтобы ваш труд, ваше стремление и ваша любовь внесли значительный вклад в воспитание и развитие детей. Я хочу пожелать всем прекрасного настроения, семейного благополучия, радостных эмоций и взаимопонимания», - обратился к присутсвующим Джони Авдои.