В Приморье ушёл из жизни военный лётчик и журналист

Posted 5 марта 2019, 05:41
Published 5 марта 2019, 05:41
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе администрации региона, прощание с Андреем Дудко состоится в полдень 6 марта в Свято-Серафимовском мужском монастыре на острове Русский.
Андрей Федотович родился в 1922 году в Спасске-Дальнем. В 1946 году окончил военно-морское авиационное училище имени Сталина в городе Ейск Краснодарского края в звании лейтенанта. При распределении после выпуска настоял, чтобы его направили на службу в родные края, и попал в седьмую истребительную дивизию ПВО на авиабазе Центральная Угловая, где служил до 1952 года.
Защищая Находку, острова Русский, Попова, Рикорда, Рейнеке, Корсакова, Путятина и Аскольд и главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток – от вражеских истребителей, Андрей Федотович налетал 800 часов.
По состоянию здоровья Андрей Федотович оставил военную службу и занялся военной журналистикой. 20 лет он занимался написанием статей в газете «Боевая вахта». Долгое время преподавал военное дело во Владивостокском энерготехникуме.
«Мы гордимся тем, что долгая, яркая и полная событиями жизнь Андрея Федотовича стала частью истории Приморского края. Этот целеустремленный и высокопорядочный человек по-настоящему любил свое дело, будь то военная служба или журналистика, а затем и преподавательская деятельность. Светлая память», – выразил соболезнования его родным и близким Олег Кожемяко.