vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта 2019, 05:41

Published 5 марта 2019, 05:41

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье ушёл из жизни военный лётчик и журналист

В Приморье ушёл из жизни военный лётчик и журналист

5 марта 2019, 05:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Смерть
В Приморском крае на 96-ом году жизни ушёл из жизни военный летчик и журналист Андрей Федотович Дудко. Соболезнования выразил глава региона Олег Кожемяко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе администрации региона, прощание с Андреем Дудко состоится в полдень 6 марта в Свято-Серафимовском мужском монастыре на острове Русский.

Андрей Федотович родился в 1922 году в Спасске-Дальнем. В 1946 году окончил военно-морское авиационное училище имени Сталина в городе Ейск Краснодарского края в звании лейтенанта. При распределении после выпуска настоял, чтобы его направили на службу в родные края, и попал в седьмую истребительную дивизию ПВО на авиабазе Центральная Угловая, где служил до 1952 года.

Защищая Находку, острова Русский, Попова, Рикорда, Рейнеке, Корсакова, Путятина и Аскольд и главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток – от вражеских истребителей, Андрей Федотович налетал 800 часов.

По состоянию здоровья Андрей Федотович оставил военную службу и занялся военной журналистикой. 20 лет он занимался написанием статей в газете «Боевая вахта». Долгое время преподавал военное дело во Владивостокском энерготехникуме.

«Мы гордимся тем, что долгая, яркая и полная событиями жизнь Андрея Федотовича стала частью истории Приморского края. Этот целеустремленный и высокопорядочный человек по-настоящему любил свое дело, будь то военная служба или журналистика, а затем и преподавательская деятельность. Светлая память», – выразил соболезнования его родным и близким Олег Кожемяко.

#Новости#Общество#Смерть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика