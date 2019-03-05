В Приморье ушёл из жизни военный лётчик и журналист

Андрей Федотович родился в 1922 году в Спасске-Дальнем. В 1946 году окончил военно-морское авиационное училище имени Сталина в городе Ейск Краснодарского края в звании лейтенанта. При распределении после выпуска настоял, чтобы его направили на службу в родные края, и попал в седьмую истребительную дивизию ПВО на авиабазе Центральная Угловая, где служил до 1952 года.