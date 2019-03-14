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Posted 14 марта 2019, 02:36

Published 14 марта 2019, 02:36

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Трёхлетний мальчик погиб при пожаре в Хабаровском крае

Трёхлетний мальчик погиб при пожаре в Хабаровском крае

14 марта 2019, 02:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
В Хабаровском крае устанавливаются обстоятельства трагедии, которая произошла в Комсомольске-на-Амуре. В результате пожара погиб трёхлетний мальчик. А его 13-летняя сестра находится в реанимации. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Следственном комитете России по Хабаровскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что пожар в Комсомольске-на-Амуре возник в многоквартирном доме на 8-м этаже. Очевидцы произошедшего сразу же обратились к спасателям, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. Для того, чтобы зайти в квартиру, им пришлось взломать дверь. В помещении находились двое несовершеннолетних. Их пожарные вытащили на свежий воздух, а потом приступили к тушению.

Возгорание было полностью ликвидировано спустя полчаса после получения сообщения о возгорании. Детей доставили в больницу. Позже стало известно о том, что трёхлетний мальчик погиб, а его 13-летняя сестра находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Представители ведомства пояснили, что в квартире, в которой возник пожар, проживала многодетная семья, которая стояла на учёте в органах опеки как неблагополучная. Теперь следователям предстоит узнать, почему дети остались одни дома, и из-за чего возник пожар в квартире.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в доме по улице Нейбута, 77 во Владивостоке произошёл пожар в ночь с 6 на 7 марта. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, однако после пожара стало известно о том, что погиб один из жильцов.

#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Хабаровск#Пожар#Комсомольск-на-Амуре#Происшествие
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