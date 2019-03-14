Трёхлетний мальчик погиб при пожаре в Хабаровском крае

В Следственном комитете России по Хабаровскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что пожар в Комсомольске-на-Амуре возник в многоквартирном доме на 8-м этаже. Очевидцы произошедшего сразу же обратились к спасателям, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. Для того, чтобы зайти в квартиру, им пришлось взломать дверь. В помещении находились двое несовершеннолетних. Их пожарные вытащили на свежий воздух, а потом приступили к тушению.