Более 100 онкобольных детей заразилось гепатитом в больнице Благовещенска

«Если вернуться к истории этой проблемы – она началась не вчера и не сегодня, не год назад. Эта проблема, которая систематически преследует детей, связанных с этим онкологическим заболеванием. Там, где многократная операция переливания крови, эта проблема постоянно возникает. Первый случай появился в 2008-2009 году. К счастью, это заболевание излечимо, но это очень серьёзный повод задуматься, почему это произошло и как в дальнейшем этого избежать», – сказал глава Амурской области.