Более 100 онкобольных детей заразилось гепатитом в больнице Благовещенска

Posted 15 марта 2019, 02:52
Published 15 марта 2019, 02:52
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как информирует издание «Коммерсантъ», в конце прошлого года в СМИ начала распространяться информация о том, что более 10 детей в онкогематологическом отделении заразились вирусом гепатита С. Местные власти после этого опубликовали информацию о том, что число инфицированных возросло до 26. Но на самом деле, говорится в материале издания, пострадавших намного больше.
Родители больных детей обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить лечебное учреждение. Надзорный орган подтвердил все представленные факты. После этого управление Следственного комитета РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
«Когда всё это получило огласку, оказалось, что заражённых гораздо больше. Мы перестали составлять списки примерно на 100 случаях. Диагноз им был поставлен с 2013-го по декабрь 2018 года. Если брать три последних года, то это около 60 человек», – прокомментировал один из родителей.
Также выяснилось, что дети заражались гепатитом в клинике на протяжении десяти лет, начиная с 2009 года. Сейчас родители пострадавших ожидают окончания экспертизы от Роспотребнадзора. Предполагается, что причиной заражения стали нестерильные медицинские инструменты.
Информацию о заражённых в конце декабря прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов в соцсетях. Он заявил, что обнаружение гепатита фиксировалось в больнице на протяжении двух лет, однако медучреждение сообщало о них в Роспотребнадзор, а сотрудники ведомства проводили проверки.
Кстати, ответственность за клинику всецело несут в областном минздраве. Однако родители потерпевших отмечают, что при переговорах с администрацией им отказались предоставить гарантийные сертификаты на лечение детей, стоимость которых составляет порядка миллиона рублей каждый.
«На вопрос, откуда регион возьмёт эти средства, 100 миллионов рублей, нам не ответили. Никто из администрации региона никогда не говорил слова «компенсация», – рассказал представитель инициативной группы родителей.
На сайте областной администрации на эту тему появился комментарий от регионального министерства здравоохранения. В нём говорится о том, что ситуация с гепатитами в онкогематологическом отделении не является «массовым заражением» и эпидемической вспышкой. Как заявил губернатор Орлов, сейчас область выделяет деньги на решение проблемы, составляет маршруты лечение по каждому ребёнку с привлечением московских специалистов.
«Если вернуться к истории этой проблемы – она началась не вчера и не сегодня, не год назад. Эта проблема, которая систематически преследует детей, связанных с этим онкологическим заболеванием. Там, где многократная операция переливания крови, эта проблема постоянно возникает. Первый случай появился в 2008-2009 году. К счастью, это заболевание излечимо, но это очень серьёзный повод задуматься, почему это произошло и как в дальнейшем этого избежать», – сказал глава Амурской области.
Главный врач областной детской клинической больницы, главный внештатный детский хирург Амурской области Руслан Белоус отметил, что пока не удалось определить возбудитель инфекции. Представитель Минздрава области считает, что дети могли заразиться в других клиниках.
«Источник заражения гепатитом С в настоящее время не установлен. Дети с гепатитом С кроме лечения в онкогематологическом отделении клинической больницы Благовещенска проходили курс лечения в медицинских учреждениях в Москве, Санкт-Петербурге и Адлере, с использованием многочисленных инвазивных (переливание крови, уколы – Прим.ред) манипуляций», – отметил врач.
На сайте областной администрации также отметили, что на уровне правительства РФ создана межведомственная комиссия для выработки комплексных решений по оказанию всей необходимой медицинской помощи детям, заболевшим гепатитом С в Приамурье, в состав которой вошли представители регионального правительства.