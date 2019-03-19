Маленькому ребёнку нужна помощь неравнодушных приморцев

Posted 19 марта 2019, 01:51
Published 19 марта 2019, 01:51
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Годовалый Саша ещё совсем маленький, но уже борется за жизнь! Синяки на его лице – это не последствия активных игр, не случайность и не «заживёт». Это клеймо страшного смертельного заболевания, которое с самого рождения поражает тело малыша. Помочь Саше можно, перейдя по ссылке.
За что ему приходится преодолевать это испытание? Почему такой кроха должен страдать? Никто не смог ответить родителям на этот вопрос, когда после долгих обследований Саше поставили диагноз – первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича.
«Когда я первый раз увидела своего малыша, в его крохотной ручке уже стоял катетер. Смотреть на это было невозможно», – вспоминает мама.
Родители ничего не знали об этом заболевании. Только одно было понятно – это зараза убивает их ребёнка. Ночами со слезами на глазах они изучали симптомы и последствия. И чем больше узнавали, тем сильнее становилось отчаяние. Дети с этим заболеванием умирают от кровоизлияния в мозг, бесконечных неподдающихся лечению инфекций. Средняя продолжительность жизни – два мучительных года.
Саше уже исполнился годик. Первые проявления диагноза начали атаковать кроху: кровавая диарея, синяки, кровоизлияния на поверхности тела и во внутренних органах, сухость кожи, трещины по всему телу. Только по-настоящему невинный ребёнок может терпеть изо всех сил и, преодолевая боль, дарить родителям свою невинную улыбку.
«Несмотря на все трудности, сынок продолжает радовать нас своей двузубой искренней улыбкой. Только она даёт силы и веру, что всё будет хорошо», – рассказывает мама.
В любой момент может случиться непоправимое: у малыша может открыться кровотечение и произойти кровоизлияние в любой орган. Также диагноз нарушает работу иммунной системы. Организм не борется с безобидными для обычного человека инфекциями. Вероятность возникновения онкологии в 100 раз выше, чем у обычного человека.
Жизнь Саши поддерживают только еженедельные уколы дорогостоящего лекарства, стимулирующего выработку тромбоцитов, ежемесячные капельницы с иммуноглобулином и ежедневный приём антибиотиков. Но совсем скоро эти лекарства перестанут помогать.
Родители Саши благодарны жизни за то, что есть, хоть и единственный, но спасительный вариант – это трансплантация костного мозга. Но провести лечение нужно СРОЧНО! Сашу согласилась принять немецкая клиника, за плечами которой более 30 лет опыта проведения успешных ТКМ.
У крохи есть шанс ценой в 18 944 033 рубля. Ни одна обычная семья не сможет оплатить такой счёт за лечение.
Но ничего не сделать – значит просто позволить Саше умереть. У крохи нет жизни в запасе. Его настоящее и будущее в наших с вами руках. Вы его волшебники, вы его надежда. И пусть это будет хоть маленький шаг одного человека, но все вместе мы придём к победе над смертью.
Нас много – вместе мы сможем спасти Сашу! Помочь Саше можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша».
Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда: расчётный счёт в ПАО «Cбербанк» Банк: Северо-Западный БанкОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Санкт-ПетербургБИК 044030653 Счёт банка 30101810500000000653 Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша» Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272ИНН: 7805303459 Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование для Брюханова Саши»