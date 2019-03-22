Синоптики рассказали, что небесная канцелярия готовит Приморью к выходным

Posted 22 марта 2019, 06:20
Published 22 марта 2019, 06:20
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как корреспонденту агентства рассказали специалисты «Примпогоды», завтра, 23 марта, фронтальные разделы станут причиной осадков. Температурный фон при этом составит от -3 до +6 градусов.
В воскресенье, 24 марта, регионом завладеет тёплый сектор циклона. Ожидается потепление – столбики термометров поднимутся на 4-6 градусов. Правда, ночь по-прежнему будет холодной, -10… -16, на побережье 0… -8 градусов.
В дальневосточной столице вероятность выпадения осадков в субботу, 23 марта, равна 40 процентам. Воздух при этом прогреется всего до 0… +3 градусов. Ночью температурный фон опустится до 3-6 градусов холода.
Завершится во Владивостоке неделя прояснением и потеплением. В воскресенье, 24 марта, температурный максимум достигнет отметок +5… +7 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на этой неделе Приморье пережило циклон, который принёс довольно серьёзный снегопад и метель.
По подсчётам синоптиков, на 21 день весны по краю установился вполне устойчивый снежный покров. В общей сложности в разных районах края насыпало от 5 до 17 миллиметров, что составило 1-2 декадные нормы.