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Posted 22 марта 2019, 06:20

Published 22 марта 2019, 06:20

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Синоптики рассказали, что небесная канцелярия готовит Приморью к выходным

22 марта 2019, 06:20
Сюжет
Погода
На предстоящих выходных приморцам предстоит пережить самые разные погодные явления. Небесная канцелярия приготовила для региона и снег, правда, уверяют специалисты, слабый, и потепление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали специалисты «Примпогоды», завтра, 23 марта, фронтальные разделы станут причиной осадков. Температурный фон при этом составит от -3 до +6 градусов.

В воскресенье, 24 марта, регионом завладеет тёплый сектор циклона. Ожидается потепление – столбики термометров поднимутся на 4-6 градусов. Правда, ночь по-прежнему будет холодной, -10… -16, на побережье 0… -8 градусов.

В дальневосточной столице вероятность выпадения осадков в субботу, 23 марта, равна 40 процентам. Воздух при этом прогреется всего до 0… +3 градусов. Ночью температурный фон опустится до 3-6 градусов холода.

Завершится во Владивостоке неделя прояснением и потеплением. В воскресенье, 24 марта, температурный максимум достигнет отметок +5… +7 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на этой неделе Приморье пережило циклон, который принёс довольно серьёзный снегопад и метель.

По подсчётам синоптиков, на 21 день весны по краю установился вполне устойчивый снежный покров. В общей сложности в разных районах края насыпало от 5 до 17 миллиметров, что составило 1-2 декадные нормы.

#Новости#Общество#Погода#Весна#Снег
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