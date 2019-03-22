Тоннами черпают: в Приморье появились «нефтяные» водоёмы

«Вот они, солярные реки. А вот небольшой водоём, куда постоянно прилетают краснокнижные утки-мандаринки. Хотя, это уже, если быть точным, не водоём, а резервуар дизельного топлива. Нефтехранилище. Вчера люди целый день бегали и черпали топливо. И не одну тонну вычерпнули. Говорят, что вылилось всего 300 литров, но я считают, что эта цифра уменьшена», – рассказал очевидец в видеообращении, которое он опубликовал в социальных сетях.