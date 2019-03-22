Тоннами черпают: в Приморье появились «нефтяные» водоёмы

Posted 22 марта 2019, 03:44
Published 22 марта 2019, 03:44
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Жители Яковлевского района Приморья рассказали о сложившейся ситуации в социальной сети Instagram в паблике dorozhnoe_bratstvo. Один из очевидцев пояснил, что в селе Яковлевка ещё в среду, 20 марта, они обнаружили нефтяные пятна на реке Гнилушка. Пытаясь выяснит обстоятельства произошедшего, они узнали, что на одной из автозаправок произошла авария, в результате чего дизельное топливо и вылилось в реку. Местным жителям рассказали, что всего вылилось 300 литров.
За два дня, по версии очевидцев, ситуация не изменилась. Некоторые приморцы бегают за дизельным топливом, а в селе Яковлевка до сих пор текут «нефтяные» реки.
«Вот они, солярные реки. А вот небольшой водоём, куда постоянно прилетают краснокнижные утки-мандаринки. Хотя, это уже, если быть точным, не водоём, а резервуар дизельного топлива. Нефтехранилище. Вчера люди целый день бегали и черпали топливо. И не одну тонну вычерпнули. Говорят, что вылилось всего 300 литров, но я считают, что эта цифра уменьшена», – рассказал очевидец в видеообращении, которое он опубликовал в социальных сетях.
Приморцы даже успели проверить, действительно ли дизельное топливо «затопило» реки в Приморье. На видео показано, как житель региона обмакивает в реке тряпку, вешает её на ветку и поджигает. Результат «на лицо».
«Вот, видите? Вот так и горит дизельное топливо», – рассказал житель села Яковлевка.
В администрации Яковлевского муниципального района на звонок корреспондента агентства ответила секретарь. Она пояснила, что у неё нет полномочий отвечать на такой вопрос и перевела разговор на заместителя главы администрации Яковлевского муниципального района (судя по официальному сайту администрации, у главы администрации два заместителя. Однако к кому именно обратиться, секретарь не уточнила – прим. ред.). В дальнейшем на звонок корреспондента агентства никто не ответил.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине февраля текущего года в Надеждинском районе Приморья появились «багровые» реки. Начальник отдела по координации сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка администрации Надеждинского района Приморья Игорь Юрлов подтвердил корреспонденту агентства, что инцидент с рекой связан с работами, которые были ранее проведены на местной птицефабрике. Оказалось, на предприятии произошёл засор канализационной трубы. Поэтому последствия забоя птиц смогли увидеть жители региона в реках.