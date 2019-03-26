В Приморье сгорела машина скорой помощи

Posted 26 марта 2019, 01:28
Published 26 марта 2019, 01:28
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Кадры с места событий появились в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus. Очевидцы рассказали о том, что на обочине трассы в Дальнегорском городском округе загорелась машина скорой медицинской помощи. Пламя полностью уничтожило служебный автомобиль.
Других юзеров смутило поведение очевидцев. Они пояснили, что необходимо было оказать помощь работникам скорой медицинской помощи, а не снимать происходящее на камеру мобильного телефона.
«И вот никто же не остановился, не помог. Элементарно же: подъехать, спросить, чем помочь. Это так трудно что ли?», — высказали своё мнение пользователи социальных сетей.
Один из комментаторов пояснил, что это единственный автомобиль скорой медицинской помощи, который якобы «стоит на колёсах» в районе.
«Последняя скорая помощь, которая была на ходу. И та сгорела», — рассказал один из юзеров.
Теперь обстоятельства произошедшего предстоит выяснить в соответствующих ведомствах.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине февраля текущего года в столице Дальнего Востока автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП. Очевидцы пояснили, что служебная машина, двигаясь по Народному проспекту, ехала с включёнными проблесковыми маячками. В какой-то момент на его пути встретился автомобиль Toyota Probox, который, по словам пользователей в социальных сетях, пытался остановиться, чтобы пропустить скорую помощь. Однако сотрудники медицинской службы вовремя не заметили легковое транспортное средство, и автомобиль скорой помощи влетел в Toyota Probox.
В момент ДТП в машине скорой помощи находился пострадавший. После аварии его забрал другой служебный автомобиль.