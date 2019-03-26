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Posted 26 марта 2019, 01:28

Published 26 марта 2019, 01:28

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье сгорела машина скорой помощи

В Приморье сгорела машина скорой помощи

26 марта 2019, 01:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дальнегорск
На обочине в Дальнегорском городском округе загорелась карета скорой помощи. Очевидцы, заметившие произошедшее, уже опубликовали кадры с места событий в социальных сетях, чем возмутили некоторых юзеров. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Кадры с места событий появились в социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus. Очевидцы рассказали о том, что на обочине трассы в Дальнегорском городском округе загорелась машина скорой медицинской помощи. Пламя полностью уничтожило служебный автомобиль.

Других юзеров смутило поведение очевидцев. Они пояснили, что необходимо было оказать помощь работникам скорой медицинской помощи, а не снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

«И вот никто же не остановился, не помог. Элементарно же: подъехать, спросить, чем помочь. Это так трудно что ли?», — высказали своё мнение пользователи социальных сетей.

Один из комментаторов пояснил, что это единственный автомобиль скорой медицинской помощи, который якобы «стоит на колёсах» в районе.

«Последняя скорая помощь, которая была на ходу. И та сгорела», — рассказал один из юзеров.

Теперь обстоятельства произошедшего предстоит выяснить в соответствующих ведомствах.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине февраля текущего года в столице Дальнего Востока автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП. Очевидцы пояснили, что служебная машина, двигаясь по Народному проспекту, ехала с включёнными проблесковыми маячками. В какой-то момент на его пути встретился автомобиль Toyota Probox, который, по словам пользователей в социальных сетях, пытался остановиться, чтобы пропустить скорую помощь. Однако сотрудники медицинской службы вовремя не заметили легковое транспортное средство, и автомобиль скорой помощи влетел в Toyota Probox.

В момент ДТП в машине скорой помощи находился пострадавший. После аварии его забрал другой служебный автомобиль.

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#Новости#Общество#Владивосток#Скорая помощь#Дальнегорск
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