В Приморье сгорела машина скорой помощи

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине февраля текущего года в столице Дальнего Востока автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП. Очевидцы пояснили, что служебная машина, двигаясь по Народному проспекту, ехала с включёнными проблесковыми маячками. В какой-то момент на его пути встретился автомобиль Toyota Probox, который, по словам пользователей в социальных сетях, пытался остановиться, чтобы пропустить скорую помощь. Однако сотрудники медицинской службы вовремя не заметили легковое транспортное средство, и автомобиль скорой помощи влетел в Toyota Probox.