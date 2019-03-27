В сгоревшей машине в Приморье нашли труп

Posted 27 марта 2019, 03:46
Published 27 марта 2019, 03:46
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали корреспонденту агентства в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, накануне в приморском городе Артём был найден сгоревший автомобиль, в котором были обнаружены фрагменты тела человека. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Одному из них всего 16 лет.
В Приморье возбуждено уголовное дело за убийство. На сегодняшний день расследование дела продолжается. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце января текущего года в столице Дальнего Востока в районе улицы Русская нашли сгоревший автомобиль, в салоне которого лежал труп. Тогда следователи возбудили уголовное дело, а лично погибшего устанавливали компетентные органы.