В сгоревшей машине в Приморье нашли труп

Как рассказали корреспонденту агентства в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, накануне в приморском городе Артём был найден сгоревший автомобиль, в котором были обнаружены фрагменты тела человека. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Одному из них всего 16 лет.