vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2019, 03:46

Published 27 марта 2019, 03:46

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В сгоревшей машине в Приморье нашли труп

В сгоревшей машине в Приморье нашли труп

27 марта 2019, 03:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобиль
В Приморском крае в сгоревшем автомобиле нашли труп мужчины, который, по предварительной информации, и являлся владельцем транспортного средства. Обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, накануне в приморском городе Артём был найден сгоревший автомобиль, в котором были обнаружены фрагменты тела человека. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Одному из них всего 16 лет.

В Приморье возбуждено уголовное дело за убийство. На сегодняшний день расследование дела продолжается. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце января текущего года в столице Дальнего Востока в районе улицы Русская нашли сгоревший автомобиль, в салоне которого лежал труп. Тогда следователи возбудили уголовное дело, а лично погибшего устанавливали компетентные органы.

Материалы по теме
Назад в 90-е: в лесу Владивостока обнаружили труп в сгоревшей машине
#Новости#Владивосток#Артём#Автомобиль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика