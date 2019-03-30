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Posted 30 марта 2019, 04:13

Published 30 марта 2019, 04:13

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Во Владивостоке заблокировано движение по Рудневскому мосту

30 марта 2019, 04:13
Сюжет
Происшествие
На Рудневском мосту во Владивостоке произошло ДТП с участием трёх транспортных средств. На место уже прибыли сотрудники ГИБДД, которые пытаются разобраться в обстоятельствах произошедшего. Движение по мосту затруднено, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очевидец рассказал корреспонденту агентства о том, что на Рудневском мосту в обеденное время произошло ДТП с участием трёх транспортных средств. Причины аварии пока неизвестны. В этом предстоит разобраться представителям ГИБДД. Отметим, движение от улицы Выселковая до остановки «площадь Баляева» сейчас затруднено. Образовалась пробка.

Очевидец также пояснил, что в результате аварии пострадал легковой автомобиль. Владельцу теперь предстоит восстанавливать транспортное средство. В социальных сетях пользователи пояснили, что на место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что массовое ДТП произошло в столице Дальнего Востока в районе Народного проспекта. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством. После столкновения автомобиль влетел в общественный транспорт. В результате аварии пострадал ребёнок. Он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Эксклюзив#ДТП
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