Во Владивостоке заблокировано движение по Рудневскому мосту

Posted 30 марта 2019, 04:13
Published 30 марта 2019, 04:13
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Очевидец рассказал корреспонденту агентства о том, что на Рудневском мосту в обеденное время произошло ДТП с участием трёх транспортных средств. Причины аварии пока неизвестны. В этом предстоит разобраться представителям ГИБДД. Отметим, движение от улицы Выселковая до остановки «площадь Баляева» сейчас затруднено. Образовалась пробка.
Очевидец также пояснил, что в результате аварии пострадал легковой автомобиль. Владельцу теперь предстоит восстанавливать транспортное средство. В социальных сетях пользователи пояснили, что на место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что массовое ДТП произошло в столице Дальнего Востока в районе Народного проспекта. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством. После столкновения автомобиль влетел в общественный транспорт. В результате аварии пострадал ребёнок. Он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.