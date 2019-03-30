Во Владивостоке заблокировано движение по Рудневскому мосту

Очевидец рассказал корреспонденту агентства о том, что на Рудневском мосту в обеденное время произошло ДТП с участием трёх транспортных средств. Причины аварии пока неизвестны. В этом предстоит разобраться представителям ГИБДД. Отметим, движение от улицы Выселковая до остановки «площадь Баляева» сейчас затруднено. Образовалась пробка.