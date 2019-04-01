Пациентку обварили кипятком в больнице в Хабаровском крае

В следственном комитете России по Хабаровскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что информация о получении ожогов в одной из больниц Хабаровского края появилась в сети Интернет. Очевидцы отметили, что 78-летняя пациентка Хорской районной больницы получила ожоги внутренних органов, лица, шеи. По предварительной информации, пациентка не смогла самостоятельно принимать пищу. Её накормили горячим ужином, в результате чего и образовались ожоги.