Пациентку обварили кипятком в больнице в Хабаровском крае

Posted 1 апреля 2019, 09:26
Published 1 апреля 2019, 09:26
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В следственном комитете России по Хабаровскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что информация о получении ожогов в одной из больниц Хабаровского края появилась в сети Интернет. Очевидцы отметили, что 78-летняя пациентка Хорской районной больницы получила ожоги внутренних органов, лица, шеи. По предварительной информации, пациентка не смогла самостоятельно принимать пищу. Её накормили горячим ужином, в результате чего и образовались ожоги.
По данному факту проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в социальных сетях появился видеоролик, где показано, как несовершеннолетние пациенты краевой детской туберкулёзной больницы в пригороде Владивостока наносят удары другому пациенту. В ходе проверки сами участники конфликта пояснили, что видео было постановочным. И, как оказалось, таким способом они решили развлечься.