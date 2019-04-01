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Posted 1 апреля 2019, 09:26

Published 1 апреля 2019, 09:26

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Пациентку обварили кипятком в больнице в Хабаровском крае

Пациентку обварили кипятком в больнице в Хабаровском крае

1 апреля 2019, 09:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Больница
В Хорской районной больнице в Хабаровском крае одну из пациенток накормили горячим ужином, в результате чего она получила ожоги. По данному факту уже организована доследственная проверка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В следственном комитете России по Хабаровскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что информация о получении ожогов в одной из больниц Хабаровского края появилась в сети Интернет. Очевидцы отметили, что 78-летняя пациентка Хорской районной больницы получила ожоги внутренних органов, лица, шеи. По предварительной информации, пациентка не смогла самостоятельно принимать пищу. Её накормили горячим ужином, в результате чего и образовались ожоги.

По данному факту проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в социальных сетях появился видеоролик, где показано, как несовершеннолетние пациенты краевой детской туберкулёзной больницы в пригороде Владивостока наносят удары другому пациенту. В ходе проверки сами участники конфликта пояснили, что видео было постановочным. И, как оказалось, таким способом они решили развлечься.

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#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Хабаровск#Больница
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