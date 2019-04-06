Эксперты: уровень долговой нагрузки россиян близок к рекордному

По данным «Новых Известий», на первое марта текущего года в России люди должны банкам более 15 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на целых два триллиона рублей. При этом за рубежом на некоторых территориях задолженность превышает 100% ВВП. Получается, что, по сравнению с данными других стран, в России практически «нет» кредитов, однако реальность говорит об обратном. При этом причины задолженностей могут быть разными: слишком большой процент, неожиданно большие суммы платежей.