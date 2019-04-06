Эксперты: уровень долговой нагрузки россиян близок к рекордному

Posted 6 апреля 2019, 06:05
Published 6 апреля 2019, 06:05
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
По данным «Новых Известий», на первое марта текущего года в России люди должны банкам более 15 триллионов рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на целых два триллиона рублей. При этом за рубежом на некоторых территориях задолженность превышает 100% ВВП. Получается, что, по сравнению с данными других стран, в России практически «нет» кредитов, однако реальность говорит об обратном. При этом причины задолженностей могут быть разными: слишком большой процент, неожиданно большие суммы платежей.
«Очень сложно выяснить реальную стоимость кредита. Это не то значение, что указано на сайте, не то, о котором говорят президент и глава ЦБ. Есть ещё накрутка. Реальная стоимость денег может быть в 1,5 – 2,5 раза выше заявленной», - рассказал экономист Павел Медведев.
Эксперты выяснили, какие регионы России являются самыми закредитованными. Как оказалось, сюда вошли те, у кого заработная плата выше, чем на других территориях. К примеру, в Тюменской области, по данным Росстата, получают почти 70 тысяч рублей, однако с кредитами всё же не справляются. На одного жителя задолженность составляет 103 тысячи рублей. Примечательно, что в список вошла Магаданская область (на одного человека задолженность составляет 180 тысяч рублей), Сахалинская область (146 тысяч рублей), Камчатский край (143 тысяч рублей).
Чаще всего некоторые россияне предпочитают брать займ в микрофинансовых организациях. И здесь статистика неутешительная. По данным на 30 сентября 2018 года, задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями составляет 121 миллиард рублей. По сравнению с банками проблема серьёзней: если в одном случае тщательно отбирают заёмщиков, то в микрофинансовых организациях получить кредит можно за считанные «секунды». Не пугает россиян и большой процент. О нём они «вспоминают» только в случае, когда платёж просрочен.
Специалисты считают, что микрофинансовые организации могут спасти россиян в случае, если у них имеется стабильный доход, а деньги нужны до зарплаты. Однако если средства необходимы для покупки недвижимости, то, по мнению экспертов, стоит воздержаться от похода в такие организации.