Скандал в одной из больниц Владивостока получил продолжение

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые пользователи, просмотревшие видеоролик в социальной сети, высказали мнение о том, зачем снимать пациента на камеру мобильного телефона. А источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что во Владивостокской клинической больнице №1 в хирургическом и неврологическом отделениях имеются палаты, оборудованные прикроватными туалетами для пациентов, имеющих ограниченные возможности по состоянию здоровья после перенесённых заболеваний и травм.