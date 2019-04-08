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Posted 8 апреля 2019, 07:28

Published 8 апреля 2019, 07:28

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Скандал в одной из больниц Владивостока получил продолжение

Скандал в одной из больниц Владивостока получил продолжение

8 апреля 2019, 07:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Больница
В департаменте здравоохранения Приморского края прокомментировали инцидент, который произошёл в марте текущего года во Владивостокской клинической больнице №1. Внутренняя проверка подтвердила информацию о том, что медицинский персонал правила не нарушал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Напомним, в социальных сетях появился видеоматериал, на котором показано, что одна из пациенток Владивостокской клинической больницы №1 мочилась санузле в палате, по словам пользователей соцсетей, другой пациентки. При этом причины, которые побудили очевидца заснять происходящее, были неизвестны. Редакция агентства направила запрос в департамент здравоохранения Приморского края для прояснения ситуации.

Заместитель директора департамента здравоохранения краевой администрации Тамара Курченко рассказала корреспонденту агентства о том, что для выяснения обстоятельств произошедшего была проведена внутренняя проверка в больнице. Нарушений медицинской этики и деонтологии медицинским персоналом выявлено не было. А видео на камеру мобильного телефона сняла одна из родственниц пациентки, которую теперь могут привлечь к ответственности.

«Действия родственницы пациентки, находящейся на лечении во Владивостокской клинической больнице № 1, которая снимала видеоматериал, нарушают права пациентов медицинского учреждения на безопасное качественное медицинское обслуживание, сохранение врачебной тайны. В связи с чем, пациенты, права которых нарушили, намерены обратиться с исковым заявлением в судебные органы для привлечения данного человека к ответственности», – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые пользователи, просмотревшие видеоролик в социальной сети, высказали мнение о том, зачем снимать пациента на камеру мобильного телефона. А источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что во Владивостокской клинической больнице №1 в хирургическом и неврологическом отделениях имеются палаты, оборудованные прикроватными туалетами для пациентов, имеющих ограниченные возможности по состоянию здоровья после перенесённых заболеваний и травм.

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