Эксперты Приморья рассказали простые истины о правильном питании

Posted 9 апреля 2019, 01:45
Published 9 апреля 2019, 01:45
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Как сообщает РИА «Восток-Медиа», связано это в первую очередь с ритмом повседневной жизни. Мало кто может похвастаться тем, что никогда не пропускал завтрак или же не переедал после тяжёлого рабочего дня прямо перед сном. А перекусы на ходу из-за нехватки времени? Это лишь малая часть тех гастрономических грехов, которые большинство людей на планете совершают каждый день. К сожалению, люди вспоминают о необходимости правильного питания только тогда, когда с органами пищеварения начинаются проблемы, и порой непоправимые.
При этом важно не только кушать вовремя, но и употреблять качественные продукты, ведь ни для кого не секрет, что человеческий организм получает почти все необходимые вещества именно через пищу и воду. Стоит отметить, что составляющие здорового питания разнятся для отдельных возрастных групп. Как рассказала корреспонденту агентства в ходе пресс-конференции кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены Тихоокеанского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Семанив, для хорошего результата стоит подбирать рацион индивидуально.
«Стоит понимать, что для школьника студента и пенсионера составляющие правильного питания будут разными. Если говорить в общем, то в правильном питания для любой возрастной группы есть свои постулаты. Во-первых, однозначно пища должна быть свежей. Во-вторых, продукты должны быть натуральными. В-третьих, еду очень важно тщательно пережёвывать. Если взять за основу хотя бы три этих составляющих, то это уже будет основой здорового питания», — рассказала Елена Семанив.
Свой рацион можно также дополнить биологически-активными добавками, ведь не во всех продуктах существуют нужные человеку вещества в достаточном количестве. Жителям Приморского края в этом смысле даже повезло, ведь специалисты института рыбной промышленности «ТИНРО» создают в регионе БАДы на основе даров океана. С 1975 года в ТИНРО-Центре проводятся исследования по созданию комплексных технологий переработки объектов рыболовства. Препараты имеют свидетельства о государственной регистрации, высшие награды региональных, российских и международных выставок. Как рассказал заведующий отделом интеллектуальной собственности и разработок «ТИНРО» Юрий Кузнецов, БАДы, полученные из морского сырья, по составу уникальны. Они содержат в себе жиры особого состава, комплексы минералов.
«Многие наслышаны о БАДах и об их полезных свойствах, однако не стоит забывать, что это не лекарство. При этом сбалансированное употребление может поднять иммунитет и укрепить здоровье в целом. Например, такую добавку, как Тинростин, изготовленную из нервных тканей кальмаров, применяют в качестве иммуномодулятора. Продукты БАД из морского ежа являются источником всем известной Омега-3», — рассказал эксперт.
Он также добавил, что препараты из ламинарий благотворно влияют на органы пищеварения, а трепанг на меду хорошо укрепляет и поддерживает иммунитет. Тем не менее, Юрий Кузнецов уточнил, что прежде чем начать употреблять в пищу биологически-активные добавки, необходимо проконсультироваться со специалистом.