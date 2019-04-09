Эксперты Приморья рассказали простые истины о правильном питании

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», связано это в первую очередь с ритмом повседневной жизни. Мало кто может похвастаться тем, что никогда не пропускал завтрак или же не переедал после тяжёлого рабочего дня прямо перед сном. А перекусы на ходу из-за нехватки времени? Это лишь малая часть тех гастрономических грехов, которые большинство людей на планете совершают каждый день. К сожалению, люди вспоминают о необходимости правильного питания только тогда, когда с органами пищеварения начинаются проблемы, и порой непоправимые.