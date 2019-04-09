Проект «Открытая реанимация» начал действовать в Приморском крае

«Ориентированный на пациента и семью подход, конечно, требует затрат времени, душевных сил и профессиональных знаний, но все навыки и опыт обязательно приносят свои плоды и пребывание родителей и детей в ОРИТ уже становится стандартом работы в российской медицине, в том числе и у нас в Приморье», — подчеркнул он.