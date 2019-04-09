Проект «Открытая реанимация» начал действовать в Приморском крае

Posted 9 апреля 2019, 05:21
Published 9 апреля 2019, 05:21
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, соответствующие соглашения о старте проекта подписали Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, департамент здравоохранения Приморья, фонд помощи хосписам «Вера», благотворительный фонд Константина Хабенского и благотворительный фонд развития паллиативной помощи «Детский паллиатив». Это стало также возможным в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.
Проект «Открытая реанимация» предоставляет родственникам пациентов возможность находится в реанимации интенсивной терапии. В Приморье такая практика уже используется в некоторых медицинских учреждениях. Особое внимание этому уделяют детские больницы.
«Необходимо понимать, что даже самый заботливый медицинский персонал не в силах заменить присутствие близкого человека — мамы, папы, бабушки. Мы видим, как знакомый голос, прикосновение родных рук творят чудеса для маленького пациента», — поделилась опытом главный врач Краевой детской клинической больницы № 1 Надежда Горелик.
Инициаторами проекта в Приморском крае стали директор благотворительного фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова и заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной имени Пирогова Владимир Лазарев. Они провели в ряде медицинских учреждений семинары и психологические тренинги для медработников и врачей.
«Мы видим интересный опыт работы в детской больнице № 1, активность персонала, понимание социальной значимости проекта «Открытая реанимация», — поделился впечатлениями Владимир Лазарев.
Глава краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что сегодня находиться рядом со своим ребёнком во время операции для родителя является редкой возможностью.
«Ориентированный на пациента и семью подход, конечно, требует затрат времени, душевных сил и профессиональных знаний, но все навыки и опыт обязательно приносят свои плоды и пребывание родителей и детей в ОРИТ уже становится стандартом работы в российской медицине, в том числе и у нас в Приморье», — подчеркнул он.
Стоит отметить, что согласно закону, никаких ограничений на посещение реанимационных отделений в больницах страны нет, правила доступа устанавливаются обычно в самих учреждениях.