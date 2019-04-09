Школьники Приморья смогли найти себе оплачиваемую работу на время каникул

В департаменте труда и социального развития Приморского края сообщили, что юные труженики востребованы на предприятиях общественного питания и торговли, в учреждениях образования и здравоохранения, а также у сельхозпроизводителей. Некоторые работают операторами ЭВМ, подсобными рабочими, упаковщиками, кладовщиками, помощниками администратора и так далее.