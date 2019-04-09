Школьники Приморья смогли найти себе оплачиваемую работу на время каникул

Posted 9 апреля 2019, 06:52
Published 9 апреля 2019, 06:52
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
В департаменте труда и социального развития Приморского края сообщили, что юные труженики востребованы на предприятиях общественного питания и торговли, в учреждениях образования и здравоохранения, а также у сельхозпроизводителей. Некоторые работают операторами ЭВМ, подсобными рабочими, упаковщиками, кладовщиками, помощниками администратора и так далее.
«При сокращённом рабочем дне ребята имеют возможность заработать от 4 до 15 тысяч рублей по разным вакансиям. Кроме того, для тех, кто трудоустроился по направлению центров занятости, предусмотрена надбавка из краевого бюджета», — рассказывают специалисты центра.
В первую очередь трудоустраивают детей-сирот, подростков из многодетных, малообеспеченных семей и стоящих на учёте комиссий по делам несовершеннолетних, что стало возможным в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013–2020 годы.
«На выплату материальной поддержки для работающих школьников в этом году в краевом бюджете предусмотрено 9,8 миллиона рублей. Еще почти 38 миллионов рублей направят муниципалитеты», — рассказали в департаменте.
Как отметила исполняющая обязанности директора департамента труда Светлана Красицкая, специалисты службы занятости также рассчитывают на помощь со стороны приморских работодателей.
«Если предприятие имеет возможность организовать временные рабочие места для трудоустройства школьников, специалисты службы занятости Приморья готовы к сотрудничеству. Ведь зачастую молодым специалистам сложно найти работу именно ввиду отсутствия стажа. Наша совместная задача — помогать ребятам в его наработке уже со школьной скамьи», — отмечает глава ведомства.
Подробности о трудоустройстве несовершеннолетних можно узнать по телефону: 8 (423) 226-74-82 или обратиться по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13, кабинет 29.