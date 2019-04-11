Молодые россияне хотят участвовать в карьерных проектах властей

По данным специалистов, о проектах властей, направленных на развитие, имеют представление порядка 46 % опрошенных, а принять участие в подобных инициативах хотела бы половина респондентов. Информированность о проектах саморазвития находится на умеренном уровне — 46 %. Специалисты отмечают, что уровень информированности напрямую связан с уровнем образования. Так, среди людей с высшим образованием знают о проектах саморазвития 52 % опрошенных, среди людей с неполным средним — 21 %.