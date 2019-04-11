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Posted 11 апреля 2019, 00:36

Published 11 апреля 2019, 00:36

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Молодые россияне хотят участвовать в карьерных проектах властей

Молодые россияне хотят участвовать в карьерных проектах властей

11 апреля 2019, 00:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Российская молодёжь хотела бы принимать участие в проектах властей, направленных на развитие карьеры и личности, сообщает РИА «Восток-Медиа». Эксперты ВЦИОМ провели очередное исследование.

По данным специалистов, о проектах властей, направленных на развитие, имеют представление порядка 46 % опрошенных, а принять участие в подобных инициативах хотела бы половина респондентов. Информированность о проектах саморазвития находится на умеренном уровне — 46 %. Специалисты отмечают, что уровень информированности напрямую связан с уровнем образования. Так, среди людей с высшим образованием знают о проектах саморазвития 52 % опрошенных, среди людей с неполным средним — 21 %.

Желание принимать участие в таких инициативах выказали примерно пятьдесят процентов опрошенных. Свою заинтересованность продемонстрировали молодые люди от восемнадцати до двадцати пяти лет и от двадцати пяти до тридцати четырёх лет. Ещё жители городов-миллионников продемонстрировали высокую заинтересованность в проектах властей.

Большая часть опрошенных молодых людей заявила, что не только они сами хотели бы принять участие, но и с удовольствием привели бы на такие проекты своих детей или внуков.

#Новости#Россия#Власть
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