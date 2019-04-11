Молодые россияне хотят участвовать в карьерных проектах властей

Posted 11 апреля 2019, 00:36
Published 11 апреля 2019, 00:36
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
По данным специалистов, о проектах властей, направленных на развитие, имеют представление порядка 46 % опрошенных, а принять участие в подобных инициативах хотела бы половина респондентов. Информированность о проектах саморазвития находится на умеренном уровне — 46 %. Специалисты отмечают, что уровень информированности напрямую связан с уровнем образования. Так, среди людей с высшим образованием знают о проектах саморазвития 52 % опрошенных, среди людей с неполным средним — 21 %.
Желание принимать участие в таких инициативах выказали примерно пятьдесят процентов опрошенных. Свою заинтересованность продемонстрировали молодые люди от восемнадцати до двадцати пяти лет и от двадцати пяти до тридцати четырёх лет. Ещё жители городов-миллионников продемонстрировали высокую заинтересованность в проектах властей.
Большая часть опрошенных молодых людей заявила, что не только они сами хотели бы принять участие, но и с удовольствием привели бы на такие проекты своих детей или внуков.