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Posted 13 апреля 2019, 01:18

Published 13 апреля 2019, 01:18

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Министр раскрыл схему «недоплаты» приморским пенсионерам

Министр раскрыл схему «недоплаты» приморским пенсионерам

13 апреля 2019, 01:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пенсионеры
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС. Об этом заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии Минтруда.

«Сейчас в ряде регионов — это Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Республика Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край — прожиточный минимум для пенсионеров посчитан таким образом — искусственно занижен. По нашим расчетам, в Республике Карелия — на 2 тысячи рублей. Это означает, что в тех регионах люди недополучают деньги», — сказал министр.

Топилин отметил, что Минтруд в ближайшее время представит в правительство проект правил определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера. В основе его исчисления будет фактический прожиточный минимум предыдущего года и оценка темпа роста потребительских цен. Ориентировочное время принятия проекта — следующий год.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, на какие надбавки могут расчитывать приморские пенсионеры.Так, россиянам дали обещание увеличить пенсии на 12 тысяч рублей. Однако это не говорит о том, что вместо 14 тысяч рублей пенсионеры теперь будут получать 26 тысяч рублей ежемесячно. Данное «обещание» касается неработающих пенсионеров. Здесь стоит указать на то, что сумма в размере 12 тысяч рублей является накопительной. Следовательно, каждый месяц россияне будут получать не сумму, увеличенную на 12 тысяч рублей, а всего на одну тысячу рублей.

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