Министр раскрыл схему «недоплаты» приморским пенсионерам

Posted 13 апреля 2019, 01:18
Published 13 апреля 2019, 01:18
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
«Сейчас в ряде регионов — это Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Республика Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край — прожиточный минимум для пенсионеров посчитан таким образом — искусственно занижен. По нашим расчетам, в Республике Карелия — на 2 тысячи рублей. Это означает, что в тех регионах люди недополучают деньги», — сказал министр.
Топилин отметил, что Минтруд в ближайшее время представит в правительство проект правил определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера. В основе его исчисления будет фактический прожиточный минимум предыдущего года и оценка темпа роста потребительских цен. Ориентировочное время принятия проекта — следующий год.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, на какие надбавки могут расчитывать приморские пенсионеры.Так, россиянам дали обещание увеличить пенсии на 12 тысяч рублей. Однако это не говорит о том, что вместо 14 тысяч рублей пенсионеры теперь будут получать 26 тысяч рублей ежемесячно. Данное «обещание» касается неработающих пенсионеров. Здесь стоит указать на то, что сумма в размере 12 тысяч рублей является накопительной. Следовательно, каждый месяц россияне будут получать не сумму, увеличенную на 12 тысяч рублей, а всего на одну тысячу рублей.