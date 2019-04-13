Министр раскрыл схему «недоплаты» приморским пенсионерам

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, на какие надбавки могут расчитывать приморские пенсионеры.Так, россиянам дали обещание увеличить пенсии на 12 тысяч рублей. Однако это не говорит о том, что вместо 14 тысяч рублей пенсионеры теперь будут получать 26 тысяч рублей ежемесячно. Данное «обещание» касается неработающих пенсионеров. Здесь стоит указать на то, что сумма в размере 12 тысяч рублей является накопительной. Следовательно, каждый месяц россияне будут получать не сумму, увеличенную на 12 тысяч рублей, а всего на одну тысячу рублей.