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Posted 16 апреля 2019, 07:08

Published 16 апреля 2019, 07:08

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Отдых в баре для приморца закончился плачевно

Отдых в баре для приморца закончился плачевно

16 апреля 2019, 07:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Деньги
В Уссурийском городском округе в одном из баров произошла драка между посетителями. В итоге, один из участников ударил потерпевшего, а потом забрал из его кармана деньги и скрылся. 18-летний юноша находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в отдел полиции в Уссурийске обратился 34-летний мужчина. Он рассказал о том, что один из нарушителей «взял» у него из кармана более двух тысяч рублей. Подозреваемый был задержан. В отделе полиции он дал признательные показания.

По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из баров в районе улицы Суханова в Уссурийске. У потерпевшего возник конфликт с группой посетителей. После словесной перепалки нарушитель сначала ударил потерпевшего, а потом забрал у него деньги и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за грабёж, совершённый с применением насилия. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из популярных ночных клубов во Владивостоке мужчина украл кошелёк, который посетитель оставил на самом видном месте. Ущерб, причинённый пострадавшему, составил более 10 тысяч рублей. В итоге, суд признал мужчину виновным. Он получил один год и шесть месяцев условного срока. Ущерб пострадавшему, при этом, был возмещён.

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#Новости#Общество#Владивосток#Деньги#Драка
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