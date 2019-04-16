Отдых в баре для приморца закончился плачевно

Posted 16 апреля 2019, 07:08
Published 16 апреля 2019, 07:08
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в отдел полиции в Уссурийске обратился 34-летний мужчина. Он рассказал о том, что один из нарушителей «взял» у него из кармана более двух тысяч рублей. Подозреваемый был задержан. В отделе полиции он дал признательные показания.
По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из баров в районе улицы Суханова в Уссурийске. У потерпевшего возник конфликт с группой посетителей. После словесной перепалки нарушитель сначала ударил потерпевшего, а потом забрал у него деньги и скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за грабёж, совершённый с применением насилия. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из популярных ночных клубов во Владивостоке мужчина украл кошелёк, который посетитель оставил на самом видном месте. Ущерб, причинённый пострадавшему, составил более 10 тысяч рублей. В итоге, суд признал мужчину виновным. Он получил один год и шесть месяцев условного срока. Ущерб пострадавшему, при этом, был возмещён.