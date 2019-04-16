Отдых в баре для приморца закончился плачевно

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в отдел полиции в Уссурийске обратился 34-летний мужчина. Он рассказал о том, что один из нарушителей «взял» у него из кармана более двух тысяч рублей. Подозреваемый был задержан. В отделе полиции он дал признательные показания.