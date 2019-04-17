Реестр лиц, утерявших доверие, пополнился приморскими фамилиями

Posted 17 апреля 2019, 10:47
Published 17 апреля 2019, 10:47
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Закон о реестре уволенных в связи с утратой доверия принят Госдумой в 2017 году. Согласно закону список доступен любому желающему. Целью принятия этого закона стало противодействие коррупционерам. Однако, попавшие в список утерявших доверие не будут находиться там вечно, спустя пять лет их фамилия будет оттуда вычеркнута.
Впрочем, как пояснили эксперты, никого особенного в этом списке нет, несмотря на громкие журналистские расследования, суды и даже тюремные заключения, главные нарушители всё равно остаются вне списка. Так, в реестре нет Виктора Милуша. Действующий депутат Законодательного собрания Приморья до сих пор находится в СИЗО. Его подозревают в присвоении или растрате. Кроме того, в списке нет экс-депутата ЗС ПК Руслана Маноконова. Экс-парламентария исключили из состава Законодательного собрания Приморья, так как в его отношении вступил в силу обвинительный приговор суда. Осенью 2018 года во Фрунзенском районном суде Руслана Маноконова осудили на четыре года за мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В 2019 году Приморский краевой суд смягчил наказание бывшему парламентарию. Теперь в колонии общего режима он проведёт три года и девять месяцев.
Нет в реестре и фигуранта самого главного приморского дела о коррупции, экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Впрочем, внесение Игоря Сергеевича в реестр бессмысленно, так как за пятнадцать лет, которые он теоретически проведёт в заключении, его фамилия успеет трижды стереться из списка.
Эксперт объяснил, почему в списке в основном фигурируют чиновники низшего звена.
«Прецедентов, связанных с простыми служащими больше, потому что самих этих служащих просто в разы больше, чем высокопоставленных чиновников. К тому же те решения, которые принимают высокие чины, чаще согласованы и более системны», — сообщил политолог Сергей Гребенюк.
Кроме того, в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия нет 38 депутатов, о которых ранее писало РИА «Восток-Медиа». Политики нарушили требования закона при подаче деклараций о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, некоторые не указали сведения о наличии в недвижимости, транспортных средств, об открытых банковских счетах и размещённых на них денежных средствах.
Сегодня в реестре фигурируют только один народный избранник, депутат от ЛДПР, заседавший в Думе Лесозаводского городского округа, Константин Банцеев. Его уволили в сентябре 2018 года.
Лицо, утерявшее доверие, было обнаружено и в администрации Приморского края. В реестре обнаружилась заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Ольга Московкина. Администрация города Владивостока тоже не осталась чистой, 25 мая 2018 был уволен главный специалист 1 разряда отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максим Вакулич.
Также в приморском списке оказался судебный пристав ФСПП, бухгалтер поселковой администрации, сотрудник полиции и главврач районной больницы. Чаще всего причиной увольнения становится нарушения 273 ФЗ «О противодействии коррупции».
«Если речь идёт о борьбе с коррупцией, то самое главное — это решение суда. Всё остальное — домыслы. Если на человека завели дело, то это ещё не значит, что он коррупционер, а если уже посадили, то включать его в какие-то списки просто бессмысленно. Моё мнение простое — подобные списки, это чистка, снятие конкурентных чиновников. Кому-то повезло — попал в кадровый резерв, не повезло — включили в список. Никакого отношения подобные списки к коррупции не имеют», — сообщил доцент департамента коммуникаций и медиа ШГН ДВФУ Виктор Бурлаков.