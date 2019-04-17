Реестр лиц, утерявших доверие, пополнился приморскими фамилиями

Впрочем, как пояснили эксперты, никого особенного в этом списке нет, несмотря на громкие журналистские расследования, суды и даже тюремные заключения, главные нарушители всё равно остаются вне списка. Так, в реестре нет Виктора Милуша. Действующий депутат Законодательного собрания Приморья до сих пор находится в СИЗО. Его подозревают в присвоении или растрате. Кроме того, в списке нет экс-депутата ЗС ПК Руслана Маноконова. Экс-парламентария исключили из состава Законодательного собрания Приморья, так как в его отношении вступил в силу обвинительный приговор суда. Осенью 2018 года во Фрунзенском районном суде Руслана Маноконова осудили на четыре года за мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В 2019 году Приморский краевой суд смягчил наказание бывшему парламентарию. Теперь в колонии общего режима он проведёт три года и девять месяцев.