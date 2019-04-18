Врачи из Южной Кореи проведут мастер-класс приморским медикам

В Спасске-Дальнем состоится мастер-класс с участием приморских врачей и специалистов из Южной Кореи. Они проведут совместную операцию. Кроме того, корейские специалисты расскажут о лёгочной реанимации. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Корреспонденту агентства о мероприятии рассказали в пресс-службе администрации краевого центра. Мастер-класс запланирован на пятницу, 19 апреля, в Спасской городской больнице. Специалисты из Южной Кореи встретятся со своими коллегами из Спасского городского округа. Подобные мероприятия ежегодно проходят в регионе. В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы во время мастер-класса будет проведена совместная операция российских и южнокорейских специалистов. После этого врачи из Южной Кореи расскажут приморцам о лёгочной реанимации. «Пациенты, которых будет оперировать международная команда, уже подготовлены: прошли медосмотр, сдали анализы и сейчас ожидают дня операции», — рассказала главный врач медицинского учреждения в Спасске-Дальнем Светлана Забудская. Представители здравоохранения пояснили, что такие мероприятия позволяют повысить квалификацию и совершенствовать навыки медицинского персонала. Напомним, в прошлом году почти 1,5 тысячи приморских врачей смогли пройти дополнительное обучение и повысить свои профессиональные навыки в симуляционно-тренинговом центре, который действует на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета. Материалы по теме Одну из крупных больниц Владивостока капитально отремонтируют