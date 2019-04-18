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Posted 18 апреля 2019, 07:30

Published 18 апреля 2019, 07:30

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Врачи из Южной Кореи проведут мастер-класс приморским медикам

Врачи из Южной Кореи проведут мастер-класс приморским медикам

18 апреля 2019, 07:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Спасске-Дальнем состоится мастер-класс с участием приморских врачей и специалистов из Южной Кореи. Они проведут совместную операцию. Кроме того, корейские специалисты расскажут о лёгочной реанимации. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Корреспонденту агентства о мероприятии рассказали в пресс-службе администрации краевого центра. Мастер-класс запланирован на пятницу, 19 апреля, в Спасской городской больнице. Специалисты из Южной Кореи встретятся со своими коллегами из Спасского городского округа. Подобные мероприятия ежегодно проходят в регионе.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы во время мастер-класса будет проведена совместная операция российских и южнокорейских специалистов. После этого врачи из Южной Кореи расскажут приморцам о лёгочной реанимации.

«Пациенты, которых будет оперировать международная команда, уже подготовлены: прошли медосмотр, сдали анализы и сейчас ожидают дня операции», — рассказала главный врач медицинского учреждения в Спасске-Дальнем Светлана Забудская.

Представители здравоохранения пояснили, что такие мероприятия позволяют повысить квалификацию и совершенствовать навыки медицинского персонала.

Напомним, в прошлом году почти 1,5 тысячи приморских врачей смогли пройти дополнительное обучение и повысить свои профессиональные навыки в симуляционно-тренинговом центре, который действует на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета.

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#Новости#Общество#Владивосток#АПК#Врач#Мастер-класс#Спасск-Дальний
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