Выборы-выборы: как в России выбирают губернаторов

Posted 18 апреля 2019, 09:07
Published 18 апреля 2019, 09:07
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Согласно информации «Новых Известий» в высших эшелонах власти смотрят в направлении отхода от традиционных методик повышения выборной явки. В моде теперь явка «естественная». Однако в таком виде ситуация оборачивается тем, что судьбу всех решает голосующее меньшинство и встаёт вопрос легитимности выборов.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, считает, что низкая явка, это свидетельство того, что люди не верят в возможность перемен. Однако эксперт отмечает, что власть должна повышать электоральную культуру и давать гражданам реализовывать свои выборные права.
Другой эксперт считает, что проблема низкой явки, это не проблема. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что снижение явки без посторонних вмешательств и применения различных инструментов, не является проблемой, ведь политическая пассивность свойственна для большей части жителей мира.
Тренд прошлого года, так называемая «сушка явки». Политологи специально уменьшают количество голосующих, чтобы управлять результатами. Следы «сушки» найти несложно, так например, в Красноярском крае при самой низкой явке за единоросса Александра Усса проголосовало 60% избирателей.
Организация выборов по такому принципу штука несложная, ведь если нет конкуренции, то нет и нарушений.
Представители «Единой России» набирают много голосов там, где у них просто нет альтернативы. Со стороны это выглядит как «голосование от безысходности».
Проблема в том, что новые кандидаты, которые появляются против ЕР, не всегда оказываются лучшим вариантом. Они не приносят изменений, ездят с мигалками и ничем не отличаются от представителей правящей элиты. Например представитель ЛДПР во Владимирской области Владимир Сипягин, кортеж которого бесцеремонно прижимал к обочине проезжавшие мимо машины.
Кроме того, ни один из победивших контр-кандидатов, не смог эффективно выстроить отношения с Москвой и сформировать дееспособную команду. Например, по мнению некоторых экспертов, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал так и не смог выстроить продуктивные отношения с Москвой из-за чего регион продолжает жить как при Шпорте, но зато не с ЕР.
Протестное голосование неудивительно учитывая негативную политическую повестку последнего времени. Экс-губернатор Алтайского края Александр Бердников как-то сказал, что «все бегут от Единой России, как черт от ладана», имея в виду, что уже один только факт принадлежности к партии власти вызывает у людей негативную реакцию.
Возвращение выборности губернаторов не вернуло людям веру в выборный процесс. Отчасти это связано с тем, что несмотря на народные симпатии, губернатором региона всё равно становится «московский варяг». Обычно Москва даёт своему человеку несколько серьёзных возможностей – работа на должности врио, «зелёный свет» по различным проблемным инициативам. Другие кандидаты так себя показать не могут.
Константин Калачёв считает, что выборы больше не работают как инструмент перемен. Политолог отметил, что теперь они являются больше ритуалом и формальностью, нежели возможностью как-то повлиять на происходящее.
Выходит, что выбранные меньшинством и поддержанные Москвой кандидаты становятся фактически номинальными единицами. У населения нет понимания деятельности этих людей, нет доверия. Фактически всё вышеуказанное говорит о том, процедуры голосования теряют свою важность в глазах населения России.