Выборы-выборы: как в России выбирают губернаторов

Кроме того, ни один из победивших контр-кандидатов, не смог эффективно выстроить отношения с Москвой и сформировать дееспособную команду. Например, по мнению некоторых экспертов, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал так и не смог выстроить продуктивные отношения с Москвой из-за чего регион продолжает жить как при Шпорте, но зато не с ЕР.