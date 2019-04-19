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Posted 19 апреля 2019, 02:07

Published 19 апреля 2019, 02:07

Modified 1 сентября 2022, 02:52

Updated 1 сентября 2022, 02:52

Готовьте фотоаппараты: «плавучая гостиница» зайдёт во Владивосток

19 апреля 2019, 02:07
Владивосток готовится к очередной встрече с круизным лайнером. Уже завтра, 20 апреля, у морского вокзала дальневосточной столицы пришвартуется Costa NeoRomantica, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности захода лайнера рассказали во Владивостокском морском терминале. В 5:45 утра в субботу, 20 апреля, «Неоромантика» будет уже в городе. Лайнер начал своё путешествие 16 апреля в Пусане, побывал в Японии и теперь взял курс на столицу Приморского края.

В столицу округа на лайнере прибудут около 1300 туристов, по большей части — из Кореи. Ещё 400 человек — члены экипажа. Традиционно гостей будут встречать приветственной церемонией с песнями и танцами. Правда, простоит в городе лайнер недолго — в 14:30 туристы покинут регион.

Впервые Costa NeoRomantica владивостокцы увидели в 2017 году, а в сентябре прошлого года лайнер стал «плавучей гостиницей» для участников четвёртого ВЭФ.

В этом году именно этот «морской гигант» зайдёт во Владивосток трижды. Более того, 30 мая на его борт зайдут местные туристы, которые отправятся в тур к берегам Японии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что круизный сезон стартовал 20 марта. Лайнер Albatros привёз во Владивосток около 600 граждан Германии.

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