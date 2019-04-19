Готовьте фотоаппараты: «плавучая гостиница» зайдёт во Владивосток

Posted 19 апреля 2019, 02:07
Published 19 апреля 2019, 02:07
Modified 1 сентября 2022, 02:52
Updated 1 сентября 2022, 02:52
Подробности захода лайнера рассказали во Владивостокском морском терминале. В 5:45 утра в субботу, 20 апреля, «Неоромантика» будет уже в городе. Лайнер начал своё путешествие 16 апреля в Пусане, побывал в Японии и теперь взял курс на столицу Приморского края.
В столицу округа на лайнере прибудут около 1300 туристов, по большей части — из Кореи. Ещё 400 человек — члены экипажа. Традиционно гостей будут встречать приветственной церемонией с песнями и танцами. Правда, простоит в городе лайнер недолго — в 14:30 туристы покинут регион.
Впервые Costa NeoRomantica владивостокцы увидели в 2017 году, а в сентябре прошлого года лайнер стал «плавучей гостиницей» для участников четвёртого ВЭФ.
В этом году именно этот «морской гигант» зайдёт во Владивосток трижды. Более того, 30 мая на его борт зайдут местные туристы, которые отправятся в тур к берегам Японии.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что круизный сезон стартовал 20 марта. Лайнер Albatros привёз во Владивосток около 600 граждан Германии.